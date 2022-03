George R. R. Martin confirma cuatro nuevos spin-offs de Juego de tronos además de La casa del dragon

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

HBO Max aún no ha anunciado la fecha de estreno de La casa del dragón, primer spin-off de Juego de tronos. El universo creado por George R. R. Martin no para de crecer y el escritor ha confirmado que ya hay otros cuatro proyectos derivados de su saga Canción de Hielo y Fuego en desarrollo.

En su blog, el autor reveló nuevos detalles sobre su trabajo junto con HBO Max en el desarrollo de nuevas series. "Bruno Heller, creador y productor ejecutivo de Roma, está escribiendo su guion del piloto para la serie de Corlys Velaryon. Comenzó llamándose Nine Voyages (Nueve viajes), pero ahora se llama The Sea Snake (La serpiente de arena), ya que queríamos evitar tener dos series con números en el título. El otro es Ten Thousand Ships (10.000 barcos), la serie de Nymeria. Amanda Segel, nuestra showrunner, entregó un par de borradores de ello", contó.

"El tercero de los proyectos de imagen real es la serie Dunk y Egg, dirigida por Steve Conrad. Mi equipo y yo hemos tenido excelentes sesiones con Steve y su equipo, y realmente nos llevamos bien. Está decidido a hacer una adaptación fiel de las historias, que es exactamente lo que quiero; estos personajes e historias son muy preciados para mí. La primera temporada será una adaptación de la primera novela, El Caballero Errante. Al contrario de lo que hayáis leído en Internet, la serie no se llamará Dunk & Egg, ya que podría ser confundida con una sitcom por los espectadores que no estén familiarizados con las historias. Nos inclinamos por A Knight of the Seven Kingdoms (Un caballero de los Siete Reinos) para el título de la serie, aunque The Hedge Knight también tiene sus partidarios", relató.

El cuarto proyecto del que habló Martin es una serie de animación ambientada en Yi Ti. "Nuestro título provisional es The Golden Empire (El imperio de oro) y contamos con un gran guionista joven para ello. Creo que la animación va a ser preciosa. Os diría más si pudiera. No creo que pueda decir una palabra sobre las otras series de animación. Aún no", sentenció.

El estadounidense dejó caer que, al margen de estos cuatro títulos y La Casa del Dragón, hay más producciones en camino. "Estamos desarrollando series de imagen real y de animación para HBO Max. No, no puedo decir cuántas. Pero tengo la esperanza de que varios de estos proyectos lleguen a emitirse. No todos, nunca son todos, sino más de uno. Realmente lo espero. Algunas de las ideas en las que estamos trabajando son bastante diferentes en tono y enfoque a las anteriores, y eso me emociona. El mundo de Poniente (y Essos, etc) es enorme y en él hay espacio para muchos tipos de historias sobre una amplia gama de personajes", adelantó.

Se sabe que La Casa del Dragón llegará a HBO Max en 2022, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. "Llegará pronto", apuntó Martin en su blog. "Ha terminado su rodaje en Londres y está en posproducción", añadió.

ASÍ VAN SUS NOVELAS

Martin también ofreció una actualización sobre sus proyectos literarios. "Por supuesto que estoy trabajando en Vientos de invierno. Progresé mucho en 2020 y menos en 2021, pero menos no significa nada", aclaró.

"El mundo de Poniente, el mundo de Canción de hielo y fuego, es mi prioridad número uno y lo seguirá siendo hasta que se cuente la historia. Pero Poniente se ha vuelto más grande que Vientos de invierno o incluso Canción de hielo y fuego. Además de Vientos de invierno, también tengo que entregar el segundo volumen de la historia del Archimaestre Gyldayn, Fuego y sangre", comentó. "Necesito escribir más novelas cortas de Dunk y Egg, contar el resto de sus historias, especialmente porque hay una serie de televisión sobre ellos en desarrollo. Este año saldrá un lujoso libro, una versión ilustrada y condensada de Fuego y sangre", desveló.