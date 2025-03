El nuevo spin-off de Dragon Ball... en peligro

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

En noviembre del pasado año, el universo de Dragon Ball se amplió aún más, si cabe, con un nuevo videojuego: Super Divers. Sin embargo, no ha alcanzado el éxito esperado ni está a la altura de su anterior entrega. Por tanto, las salas recreativas japonesas están dejando de adquirirlo.

"A partir del domingo 16 de febrero, suspenderemos la compra del título antes mencionado", reza un comunicado procedente de un centro de juegos y que ya circula en Internet. Es más, según recoge una cuenta dedicada a Dragon Ball, son ya varios establecimientos los que han decidido no continuar comprando los arcades de Super Divers.

Algunos incluso están vendiendo las máquinas recreativas que ya tienen a los clientes. No obstante, conviene señalar que, con la intención de llegar a un público más amplio, Dragon Ball Super Divers también dio el salto al manga y, de momento, no corre ningún riesgo de ser cancelado.

