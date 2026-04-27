Primeras imágenes del spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, que ya tiene fecha

Primeras imágenes de al spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, que ya tiene fecha - HBO MAX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi un año desde que se anunciara un nuevo spin-off de The Big Bang Theory titulado 'Stuart Fails to Save the Universe' (que en español se traduciría como "Stuart no consigue salvar el universo"). Ahora, en el marco de la CCXPMX26, HBO Max ha aprovechado para revelar un primer vistazo de la serie, así como su fecha de estreno.

'Stuart Fails to Save the Universe', spin-off centrado en el personaje de Kevin Sussman en The Big Bang Theory, llegará a la plataforma este mes de julio, tal y cómo ha anunciado HBO Max.

El Big Bang fue solo el principio.#StuartNoConsigueSalvarelUniverso llega a HBO Max en julio. pic.twitter.com/BfM5iRCvKd — HBO Max España (@StreamMaxES) April 27, 2026

En las imágenes que han salido a la luz se puede ver a Sussman acompañado de Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie, que encarnan respectivamente a la novia de Stuart, Denise; el geólogo Bert y Barry Kripke.

Una de las fotografías muestra al curioso cuarteto boquiabierto, con Stuart sosteniendo además una extraña máquina; otra sitúa al grupo en un escenario totalmente distinto, vestidos para la supervivencia en un entorno hostil.

Las imágenes restantes incluyen a Stuart y Denise en un bonito paisaje natural, al grupo entero reunido en la tienda de cómics, de nuevo mirando algo con asombro y por último, totalmente fuera de lugar en lo que parecen ser las ruinas de un Apocalipsis.

¿DE QUÉ TRATA STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE?

"Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restablecer la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. En esta aventura, Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico -y auténtico grano en el culo- Barry Kripke.

Por el camino, se encuentran con versiones de personajes de The Big Bang Theory procedentes de universos paralelos, a los que hemos llegado a conocer y a querer. Como sugiere el título, las cosas no salen bien", reza la sinopsis de la serie.

Stuart Fails to Save the Universe está escrita y producida por Chuck Lorre, cocreador y productor ejecutivo de The Big Bang Theory y todos sus spin-offs hasta la fecha, Zak Penn y el también cocreador de la serie original, Bill Prady. La música del tema original correrá a cargo del nominado al Oscar Danny Elfman.

"Quería hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort. Algo que a los personajes de The Big Bang Theory les hubiera encantado, odiado y sobre lo que hubieran discutido", declaró Lorre en un comunicado cuando se anunció el spin-off el año pasado.