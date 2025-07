HBO Max prepara un sorprendente spin-off de The Big Bang Theory

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

El universo The Big Bang Theory se expandió en 2017 con El joven Sheldon, ficción que narraba la infancia del personaje de Jim Parsons, y en 2024 con la llegada de El primer matrimonio de Georgie y Mandy. Ahora la franquicia contará con un nuevo spin-off que estará protagonizado por Stuart (Kevin Sussman).

HBO Max ha dado luz verde oficialmente a Stuart Fails to Save the Universe, una comedia con tintes de ciencia ficción centrada en Stuart, el dueño de la tienda de cómics que tuvo un papel recurrente en la serie original. La ficción está creada por los autores de The Big Bang Theory, Chuck Lorre y Bill Prady, junto a Zak Penn.

Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie, que también participaron en la serie original, han fichado por esta nueva serie, que lleva dos años en desarrollo.

Según la sinopsis oficial, Stuart tiene la tarea de restaurar la realidad después de romper un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un "Armagedón multiversal". Para ello contará con la ayuda de su novia Denise (Lapkus), su amigo geólogo Bert (Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (Bowie). "En el camino, se toparán con versiones del universo alternativo de personajes que hemos llegado a conocer y amar en The Big Bang Theory. Como sugiere el título, las cosas no salen bien", añade la descripción de la trama.

Stuart Fails to Save the Universe es la primera serie encargada tras el nuevo rebranding de HBO Max, que volvió a adoptar oficialmente ese nombre tras dejar de ser Max. "Estamos entusiasmados de continuar con el legado de The Big Bang Theory", declaró Casey Bloys, presidente y CEO de contenido de HBO y HBO Max. "Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y el brillante talento narrativo de Chuck Lorre y Bill Prady, así como de Zak Penn, quien ha aportado una nueva perspectiva y una voz distintiva a un equipo creativo ya excepcional", agregó.

Lorre ha asegurado que quería "hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort, algo que los personajes de The Big Bang Theory habrían amado, odiado y discutido hasta el cansancio".

"El proceso de escribir esta serie con Chuck y Zak ha sido tremendamente divertido, y estoy seguro de que esa alegría se transmitirá en pantalla", afirmó Prady. "Colocar a personajes que amábamos de The Big Bang Theory dentro de una compleja historia de ciencia ficción, con el tipo de mitología que esos personajes adoran, y al mismo tiempo mantener los elementos cómicos, es increíblemente satisfactorio", agregó.