David Schwimmer desmiente su relación con Jennifer Aniston tras el especial de Friends

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Parece que el rumoreado romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer seguirá formando parte de las tramas de 'Friends'. El actor ha desmentido rápidamente que tenga una relación con la que fue su compañera de reparto en la mítica sitcom de NBC emitida entre 1994 y 2004. El amor de Rachel y Ross seguirá siendo, de momento solo ficción.

Tras el revuelo causado en redes sociales con el rumor, que apuntaba a que los actores se habrían dado una oportunidad tras la reunión del reparto de la serie, en la que se hizo la inesperada revelación de que Aniston y Schwimmer se sintieron atraídos el uno por el otro durante el rodaje de Friends, el intérprete ha querido zanjar cualquier tipo de comentario.

Ha sido su agente el que ha desmentido de manera rotunda cualquier tipo de vínculo sentimental entre Schwimmer y Aniston. Lo ha hecho en la revista Elle, donde se ha limitado a declarar que lo publicado no es cierto. También fuentes cercanas a la actriz han apresurado a negar los rumores.

"NUNCA FUE EL MOMENTO ADECUADO"

Se acaba así la fantasía de los fans, que soñaban con una especie de 'reencuentro', como el que han vivido Ben Affleck y Jennifer López, los cuales han decidido darse una segunda oportunidad 17 años después de la ruptura de su relación.

En la reunión de 'Friends', ambos actores confesaron que sintieron atracción mutua y que no fue a más porque ambos tenían pareja por aquel entonces. "Nunca fue el momento adecuado. Y no habría funcionado. Lo bonito de eso es que, independientemente de qué tipo de sentimientos tuviésemos, los supimos canalizar en Ross y Rachel. Creo que, quizás, fue por eso porque gustó tanto esa relación", explicó la protagonista de 'The Morning Show' en el especial de HBO.