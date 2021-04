David Fincher quiere resucitar Mindhunter con una tercera temporada en Netflix

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

'Mindhunter', la serie de asesinos en serie de David Fincher, fue un éxito de crítica rotundo pero no terminó de convencer a la gran masa de usuarios de Netflix, donde triunfan producciones más ligeras como 'Los Bridgerton', 'Cobra Kai', 'Lupin' o 'La casa de papel', lo que hizo que la tercera temporada fuera a plazada de manera indefinida. Esto pronto podría cambiar, ya que los últimos rumores apuntan a que el director de 'Mank' está negociando con Netflix la continuidad de la ficción.

Small Screen señala que una de sus fuentes reveló que "las negociaciones entre Netflix y Fincher están en curso. Están discutiendo la posibilidad de traer la serie Mindhunter de vuelta para una tercera temporada". La fuente agregó que "aún es muy pronto, pero Fincher se muestra más optimista respecto al proyecto".

Estos rumores distan mucho de lo que el director de 'Seven' o 'El curioso caso de Benjamin Button' declaró el pasado noviembre al respecto. "No sé si tiene sentido continuar", compartió Fincher con Variety. "Fue una serie costosa. Tuvo una audiencia muy apasionada, pero nunca obtuvimos los números que justificaran ese coste", admitió.

Inicialmente, Fincher había fichado a un nuevo cineasta para que dirigiera la temporada 2 de la serie, pero cuando los guiones no cumplieron con las expectativas de Fincher, se involucró de lleno en el proyecto. "Necesitaba algo de tiempo. Teníamos todas las manos trabajando en terminar la temporada 2 y no teníamos demasiados apuntes para la tercera temporada. Admito que estaba un poco como: 'No sé si estoy listo para pasar otros dos años así'", reconoció el director.

Hasta que se conozcan nuevos detalles, Fincher está centrado en la temporada de premios con 'Mank', que opta a 10 premios Oscar, incluyendo los galardones a mejor película, mejor director, mejor actor protagonista para Gary Oldman y mejor actriz de reparto para Amanda Seyfried.