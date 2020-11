David Fincher firma por cuatro años con Netflix

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

David Fincher ha firmado un acuerdo de cuatro años con Netflix, para la que desarrollará contenido en exclusiva durante este periodo. El cineasta, creador de dos de las series más aclamadas del servicio de streaming como House of Cards o Mindhunter, está a punto de estrenar, también en Netflix, la película Mank.

"Sí, tengo un acuerdo de exclusividad con Netflix por otros cuatro años", declaró Fincher a Premiere en una entrevista con motivo del inminente estreno de Mank, cinta que relata los entresijos del rodaje de la mítica Ciudadano Kane y que llegará a Netflix el 20 de noviembre.

"Dependiendo de la recepción de Mank, iré a verlos tímidamente y les preguntaré qué puedo hacer para redimirme o tomaré la actitud del idiota arrogante que hace películas en blanco y negro", bromeó. "No, estoy aquí para ofrecer contenido, sea lo que sea que signifique, que pueda atraer a los espectadores en mi pequeña esfera de influencia", agregó.

Según la publicación, se trata de un acuerdo "importante, por valor de más de nueve cifras". "Me gustaría trabajar como pintó Picasso, probar cosas muy diferentes, intentar romper la forma o cambiar el modo de funcionamiento. Me gusta la idea de tener un 'corupus cinematográfico'. Y sí, admito que es extraño, después de cuarenta años en esta profesión, tener solo diez películas en mi haber. Bueno, once, pero diez que puedo decir que son mías", dijo el director.

Cabe destacar que este acuerdo no significa que Fincher vaya a dirigir películas para Netflix durante los próximos cuatro años; también podría ejercer únicamente como productor ejecutivo en diversos proyectos. Pese a este acuerdo, parece poco probable que Mindhunter regrese con una temporada 3. "Para la audiencia que tuvo, fue una serie muy cara", confesó el realizador en una entrevista anterior.