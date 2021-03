Oscar 2021: Lista completa de nominados

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) ha dado a conocer a los nominados de los 93º Premios Oscar. La actriz Priyanka Chopra y el actor y cantante Nick Jonas han sido los encargados de anunciar las candidaturas. 'Mank' lidera con 10 nominaciones. La gala, que estará marcada por la pandemia del COVID-19, tiene previsto celebrarse en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, el domingo 25 de abril.

Chopra y Jonas han anunciado los candidatos a las 23 categorías de los Oscar. En esta edición, habrá un premio menos respecto a los del año pasado, al fusionarse en una sola categoría los galardones a la mejor mezcla de sonido y montaje de sonido, quedando únicamente un premio al mejor sonido. Prevista la gala, inicialmente, para el 28 de febrero, fue pospuesta al 25 de abril debido a la pandemia del coronavirus.

Esta es la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2021:

MEJOR PELÍCULA:

· El juicio de los 7 de Chicago

· El padre

· Judas and the Black Messiah

· Mank

· Minari. Historia de mi familia

· Nomadland

· Sound of Metal

· Una joven prometedora

MEJOR DIRECCIÓN:

· Lee Isaac Chung - Minari. Historia de mi familia

· Emerald Fennell - Una joven prometedora

· David Fincher - Mank

· Thomas Vinterberg - Otra ronda (Druk)

· Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR ACTOR:

· Riz Ahmed - Sound of Metal

· Chadwick Boseman - La madre del blues

· Anthony Hopkins - El padre

· Gary Oldman - Mank

· Steven Yeun - Minari. Historia de mi familia

MEJOR ACTRIZ:

· Viola Davis - La madre del blues

· Andra Day - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

· Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

· Frances McDormand - Nomadland

· Carey Mulligan - Una joven prometedora

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

· Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

· Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

· Leslie Odom Jr. - Una noche en Miami...

· Paul Raci - Sound of Metal

· Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

· Maria Bakalova - Borat, película film secuela

· Glenn Close - Hillbilly, una elegía rural

· Olivia Colman - El padre

· Amanda Seyfried - Mank

· Youn Yuh-Jung - Minari. Historia de mi familia

MEJOR GUION ORIGINAL:

· Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenneth Lucas - Judas and the Black Messiah

· Lee Isaac Chung - Minari. Historia de mi familia

· Emerald Fennell - Una joven prometedora

· Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance - Sound of Metal

· Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR GUION ADAPTADO:

·Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja y Dan Swimer - Borat, película film secuela

· Christopher Hampton y Florian Zeller - El padre

· Chloé Zhao - Nomadland

· Kemp Power - Una noche en Miami...

· Ramin Bahrani - Tigre blanco

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

· Better Days (Hong Kong)

· Collective (Rumanía)

· L'homme qui a vendu sa peau (Túnez)

· Otra ronda (Druk) (Dinamarca)

· Quo Vadis, Aida? (Bosnia-Herzegovina)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

· La oveja Shaun. La película 2: Granjaguedón

· Más allá de la Luna

· Onward

· Soul

· Wolfwalkers

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

· Collective

· Campamento extraordinario

· El agente topo

· Lo que el pulpo me enseñó

· Time

MEJOR CORTO DOCUMENTAL:

· Colette

· A Concerto Is a Conversation

· Do Not Split

· Hunger Ward

· A Love Song for Latasha

MEJOR CORTO DE FICCIÓN:

· Feeling Through

· The Letter Room

· The Present

· Two Distant Strangers

· White Eye

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN:

· Burrow

· Genius Loci

· If Anything Happens I Love You

· Opera

· Yes-People

MEJOR BANDA SONORA:

· Da 5 Bloos: Hermanos de sangre

· Mank

· Minari. Historia de mi familia

· Noticias del gran mundo

· Soul

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

· Fight for Me - Judas and the Black Messiah

· Hear My Voice - El juicio de los 7 de Chicago

· Husavik - Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

· Io sì - La vida por delante

· Speak Now - Una noche en Miami...

MEJOR SONIDO:

· Greynhound

· Mank

· Noticias del gran mundo

· Soul

· Sound of Metal

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

· El padre

· La madre del blues

· Mank

· Noticias del gran mundo

· Tenet

MEJOR FOTOGRAFÍA:

· Judas and the Black Messiah

· Mank

· Noticias del gran mundo

· Nomadland

· El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

· Emma

· Hillbilly, una elegía rural

· La madre del blues

· Mank

· Pinocho

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

· Emma

· La madre del blues

· Mank

· Mulan

· Pinocho

MEJOR MONTAJE:

· El padre

· Nomadland

· Una joven prometedora

· Sound of Metal

· El juicio de los 7 de Chicago

MEJORES EFECTOS VISUALES:

· Love and Monsters

· Cielo de medianoche

· Mulan

· El magnífico Iván

· Tenet