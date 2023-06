Daniel Radcliffe aclara si estará en la serie Harry Potter de HBO Max

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado abril Warner Bros. Discovery anunció que estaba trabajando en una serie de Harry Potter, ficción que adaptará de nuevo los libros de la escritora británica J.K. Rowling. Por el momento no se ha desvelado el elenco de la producción, pero los fans ya se preguntan si Daniel Radcliffe, protagonista de la saga cinematográfica, participará.

En una entrevista con Deadline's The Actor's Side le preguntaron a Radcliffe si tenía previsto hacer un cameo en la serie. "No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera", declaró.

Hasta ahora se sabe que la serie de Harry Potter tendrá una temporada por cada libro, es decir, sumará siete entregas que se emitirán a lo largo de 10 años. Además, la compañía ya adelantó que será "una adaptación fiel" de los libros.

Rowling ejercerá como productora ejecutiva. "El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación, que permitirá llegar a un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo", apuntó la autora.

"Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed duraderos por el Mundo Mágico. En asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie de Max Original profundizará en cada uno de los libros icónicos que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años", dijo Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO & Max Content, tal como recoge Variety.