¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Last of Us y cuántos capítulos tiene?

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Más de dos años después de la conclusión de su primera entrega, The Last of Us regresa a Max con su segunda temporada. Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus personajes como Joel y Ellie, respectivamente, en la aclamada adaptación del videojuego creado por Naughty Dog que promete emociones fuertes y muy intensas en su regreso. Pero... ¿Cuántos capítulos tiene esta segunda temporada y cuándo se estrenan en Max?

Los nuevos capítulos retomarán la historia de los protagonistas cinco años después de los eventos relatados en la anterior entrega, con Joel y Ellie instalados en el asentamiento de Jackson, Wyoming, la comunidad en la que vive el hermano del protagonista. Pero su relación está marcada por la desconfianza tras la revelación de la mentira de Joel sobre lo que ocurrió en el hospital con los médicos de las Luciérnagas, cuando el personaje de Pedro Pascal perpetró una matanza para salvar a la joven.

Esta nueva entrega tan solo contará con siete episodios, a diferencia de la primera temporada que contó con 9 capítulos que presentaron el mundo postapocalíptico en el que un hongo ha infectado a casi toda la humanidad colocándola al borde de la extinción y convirtiendo a cientos de millones de personas en una suerte zombies autómatas y rabiosos.

Tras el lanzamiento este lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en Estados Unidos y América Latina) del primer capítulo, los otros seis episodios que completan la segunda temporada de The Last of Us llegarán a Max de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 14 de abril de 2025

- Episodio 2: 21 de abril de 2025

- Episodio 3: 28 de abril de 2025

- Episodio 4: 5 de mayo de 2025

- Episodio 5: 12 de mayo de 2025

- Episodio 6: 19 de mayo de 2025

- Episodio 7: 26 de mayo de 2025

La serie basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para las consolas PlayStation está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann y ya ha sido renovada por Max para una tercera temporada.