¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Cobra Kai en Netflix?

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

La 3ª temporada de Cobra Kai continúa arrasando en Netflix desde su estreno. La tardía secuela de las películas de Karate Kid, que está viviendo una segunda vida desde que fue adquirida por el servicio de streaming, sigue entusiasmando a los fans gracias a sus altas dosis de artes marciales y al regreso de los icónicos personajes de la franquicia. La temporada 4 ya ha sido confirmada. La pregunta es, ¿cuándo se estrena?

El final de la temporada 3 de Cobra Kai ha dejado un buen puñado de arcos argumentales abiertos de cara a la próxima tanda de episodios. Además del regreso de Ali Mills a la vida de Daniel y Johnny, ahora convertidos en aliados, está la misteriosa llamada de Kreese en el episodio final, que augura el regreso de otro icónico villano.

Ante semejante desenlace, es lógico que los fans se estén preguntando cuándo continuará la eterna rivalidad entre el Miyagi dojo y el de Cobra Kai. En octubre de 2020, Netflix confirmó que la temporada 4 ya estaba en marcha, y ese mismo mes su creador, Jon Hurwitz tuiteó que el guion ya estaba terminado y listo para ser filmado.

Final day of the Season 4 writers room. 14 weeks with some of my favorite people in the world. Scripts are rolling in. Excited we’ll have everything written and polished by the time we start filming. It’s going to be another kick ass season! #cobrakai #cobrakaionnetflix pic.twitter.com/a5xBaZcOLZ