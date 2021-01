Cobra Kai 3 revela el gran secreto que el Sr. Miyagi le ocultó a Daniel en Karate Kid

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

En la 3ª temporada de Cobra Kai, Daniel LaRusso (Ralph Maccio) inicia un viaje de descubrimiento que le lleva a Okinawa, ciudad natal del Sr. Miyagi, para aprender más sobre su difunto maestro. Y allí, además de encontrarse con dos viejos conocidos, ha descubierto una importante lección que el sensei le mantuvo oculta en la trilogía original de Karate Kid.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Daniel-san fue alumno y amigo del Sr. Miyagi desde que se conocieron en 1984 hasta la muerte del maestro en 2011. En la segunda entrega de la trilogía de películas, ambos viajaron a Okinawa para descubrir los secretos del karate Miyagi-do, un arte que tal y como se explica en la cinta, se remonta al siglo XVII.

En Karate Kid 2 se narra la historia de Miyagi Shimpo Sensei, un pescador antepasado del maestro que en 1965 se quedó dormido por beber demasiado sake en la costa de Okinawa. Se despertó ya junto a la costa de China, y 10 años más tarde volvió a su hogar con mujer e hijos... y con los secretos del karate de la familia Miyagi.

Más adelante, cuando Daniel abrió el Miyagi-do, enseñó a sus alumnos que el karate iba más allá de simples movimientos de ataque y defensa. Que era una filosofía de vida, la que le inculcó su maestro. Sin embargo, en la temporada 3 de Cobra Kai, LaRusso descubre que, ni con 27 años de enseñanza, llegó a conocer todos los secretos y técnicas de su sensei.

Cuando Daniel vuelve a Okinawa, se encuentra de nuevo con Chozen, quien fuese su enemigo en Karate Kid 2, que le revela que él también fue entrenado en el dojo Miyagi por su tío, Sato Toguchi, quien a su vez era el hermano del Sr. Miyagi. Ambos fueron instruidos por su padre, y tal y como revela Chozen, el ancestral arte de karate de la familia no se basa sólo en la defensa, como LaRusso aprendió de su maestro, sino que también prevee otras técnicas por si el enemigo no puede ser reducido.

LA DEFENSA ADOPTA MUCHAS FORMAS

Tal y como descubre Daniel en su viaje, el Sr. Miyagi le ocultó la cara más agresiva de su estilo de karate, la que enseña formas de matar, ya que "la defensa adopta muchas formas". Como explica Chozen, sus antepasados se tuvieron que enfrentar a los invasores japoneses en Okinawa, y al no haber otra opción, desarrollaron un sistema de defensa que ataca a los puntos vitales del enemigo, dejándoles completamente indefensos y causándoles la muerte en muchas ocasiones.

Chozen utiliza esta técnica secreta del Miyagi-Do, conocida como 'los puntos de presión secretos de los Miyagi', para inutilizar las articulaciones de Daniel, amenazando con matarle como ya hizo en Karate Kid 2, aunque en esta ocasión solo sea una broma. Sin embargo, el protagonista aprende una valiosa lección de su antiguo enemigo: "Si un enemigo insiste en la guerra, le quitas la capacidad de librarla". Una máxima que bien se podría aplicar a John Kreese en Cobra Kai.

En cuanto a por qué el Sr. Miyagi no quería que Daniel aprendiese las técnicas mortales de su estilo de karate es muy simple. No quería que su alumno tuviese la oportunidad de usarlas en un mundo moderno en el que ya no es necesario el ataque mortal. Aun así, Chozen le entrega los pergaminos donde se explica la técnica de los puntos de presión, de un maestro del Miyagi-Do a otro.