Críticas a Millie Bobby Brown por atribuirse una novela escrita por otra autora

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown saltó a la fama hace ya varios años, siendo tan solo una niña, gracias a la serie de Netflix Stranger Things. Ahora, a sus 19 años, se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más conocidos del planeta ha decidido probar suerte como escritora y ha lanzado su primera novela, titulada Nineteen Steps (Diecinueve escalones), aunque lo ha hecho con polémica.

Aunque Millie Bobby Brown figura como única autora del libro, hay quien afirma que en realidad fue escrito por la autora Kathleen McGurl. McGurl aparece acreditada en el interior del libro y ella misma compartió una publicación en su blog en la que revelaba su grado de participación en Nineteen Steps.

"Me enviaron la investigación que Millie y su familia ya habían elaborado, y muchas ideas, y tuvimos un par de llamadas de Zoom... Luego me puse manos a la obra y escribí el primer borrador, mientras Millie seguía enviando más ideas vía WhatsApp. El libro pasó por varios borradores desde entonces, a medida que refinamos la historia", relató.

Aunque no es extraño que algunas celebrities trabajen con escritores fantasmas en sus libros, las críticas tienen que ver con que Nineteen Steps se está promocionando únicamente como obra de Brown, disminuyendo el crédito otorgado a McGurl.

"La forma en que las celebridades venden sus libros como escritos por ellos cuando tienen un escritor fantasma es exasperante. ¿Por qué no ser honesto al respecto? Millie Bobby Brown estuvo en The One Show anoche y no se mencionó a nadie más detrás", se quejó una usuaria en Twitter.

The way celebrities portray their books as being written by them when they’ve got a ghostwriter is infuriating. Why not be honest about it? Millie Bobby Brown was on The One Show last night, and there was no mention of anyone else behind it. — 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐲 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐲 (@courtenaywrites) September 12, 2023

"No hay diferencia moral entre contar con un escritor fantasma o usar un chatbot", reza otro tuit. "Esto no es una crítica a Millie Bobby Brown, pero si incluso alguien con todas las oportunidades y el apoyo que tiene ella necesita un escritor fantasma, entonces tal vez simplemente necesitemos menos literatura escrita por celebridades", reflexionó otro internauta.

No moral difference between using a ghostwriter or using chatbot https://t.co/aAkJXF6OkD — Johnnie Burger (@BurgerJohn1961) September 17, 2023

This is no shade to #MillieBobbyBrown, but if even someone with all the opportunities and support she has needs a #GhostWriter, then maybe we just need less celebrity fronted literature 🤷🏿‍♀️https://t.co/88dkDWoxu5 — Felicity Ann (She/Her) (@Feli1Ann) September 15, 2023

"No voy a criticar a Millie Bobby Brown por contar con un escritor fantasma para su primera novela (al menos ella es abierta al respecto, a diferencia de muchos), pero me pregunto por qué una joven de 19 años se ha apresurado a publicar el libro ahora en lugar de guardar sus notas y escribirlo ella misma más adelante", planteó otro tuitero.

I'm not going to criticise Millie Bobby Brown for using a ghostwriter for her debut novel (at least she's being open about it unlike many), but I do wonder why a 19-yr-old has rushed to get the book out now instead of banking her notes and writing it herself later. #BookTwitter — ⚫️ big sick energy (@notwaving) September 13, 2023

"He trabajado como escritora fantasma en temas de no ficción, principalmente finanzas y tecnología, y un escritor fantasma de autobiografías también tiene sentido. Pero un novelista debería aparecer en la portada y recibir al menos el mismo crédito", opinó una internauta.