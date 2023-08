La creadora de Heartstopper responde a las comparaciones con Euphoria tras el estreno de la temporada 2

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está en Netflix la segunda temporada de Heartstopper. Y tras el lanzamiento de los nuevos episodios, su showrunner, Alice Oseman, autora también de la novela en la que se basa la aclamada ficción, ha dado su opinión sobre quienes la comparan con otra de las series juveniles más aplaudidas de HBO Max, Euphoria.

Tras el éxito de la primera entrega, esta segunda temporada de Heartstopper ha sido muy bien recibida tanto por el público como por la crítica, que han visto a lo largo de estos nuevos episodios de la serie cómo florecía la reciente relación entre Charlie y Nick, a los que ponen rostro Joe Locke y Kit Connor, respectivamente.

En buena medida, la ficción, que ya ha sido renovada por Netflix para una tercera entrega, debe su éxito a su enfoque optimista, alejándose de la oscuridad y el desolador drama de otras tan aclamadas como Euphori, pese a compartir rasgos comunes como lo son sus adolescentes protagonistas o los problemas que viven en su día a día.

Es más, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Oseman quiso abordar cuáles son las principales diferencias entre su serie y la ficción protagonizada por Zendaya para HBO Max. "Lo que más me sorprendió fueron las comparaciones con otras series para adolescentes. Cuando se estrenó la primera temporada nos bombardearon equiparándola con Euphoria y Sex Education, como si hubiese alguna escala de historias para adolescente y Euphoria se encontrase en un extremo y nosotros en el otro, no me lo esperaba para nada", señaló la showrunner de Heartstopper.

"Supongo que todo el mundo veía Heartstopper como una historia completamente sana, pura y tierna, y en algunos aspectos lo es, pero en otros se adentra en temas reales y serios, y más aún en la segunda temporada. Así que, me interesa saber si en esta ocasión tendremos la misma respuesta ahora que estamos dejando que la serie evolucione y madure. Y, aunque no seamos Euphoria, es lo que quiero que ocurra, también hay espacio para otros tipos de ficción para adolescentes, y eso me gusta: Me encanta Euphoria y me encanta Heartstopper", añadió Oseman dejando clara su postura al respecto.

Sin embargo, el hecho de que entre Heartstopper y Euphoria haya ciertas similitudes, el enfoque con el que abordan sus tramas es completamente diferente. No se debe olvidar que la ficción de HBO Max se ha granjeado multitud de polémicas debido a sus escenas de sexo explícito o consumo de drogas.