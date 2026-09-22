El creador de Monstruo explica el final de Lizzie Borden: ¿Glorifica a la asesina? - NETFLIX

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Lizzie Borden ya se encuentra disponible en Netflix. Ian Brennan, su creador junto a Ryan Murphy, ha salido ahora a la palestra para explicar el final de la asesina del hacha, a la que interpreta en esta entrega de la antología Ella Beaty.

"Con una serie como esta siempre corres el riesgo de acabar glorificando a un monstruo, pero en este caso nunca tuve esa sensación", afirmó Brennan a The Wrap sobre el desenlace de Lizzie Borden, que implicaba a Aileen Wuornos siendo recibida en el más allá por la joven Bridget Sullivan. "Siento que las tres mujeres recibieron un trato muy injusto", añadió.

"Queríamos rendirles homenaje y esperar que, en algún lugar, estas mujeres -especialmente Lizzie y Aileen Wuornos, que eran almas profundamente atormentadas- hayan podido encontrar algún día un poco de paz", argumentó Brennan. "Hay muchísimo material de Aileen Wuornos que se puede consultar, y Sarah [Paulson] hizo un trabajo increíble empapándose de todo ello, interiorizándolo por completo y después llevándolo a su propio terreno", explicó.

BRENNAN QUERÍA DAR UNA DESPEDIDA A LIZZIE BORDEN

"Mucho de ese material -especialmente las escenas del juicio- está reproducido literalmente, palabra por palabra. Yo no puedo evitar sentir mucha empatía por ella. Me parece incluso divertidísima. Hizo cosas horribles, sí, pero a ella también le hicieron cosas horribles", prosiguió.

"Si a mí me hubieran hecho una décima parte de lo que le hicieron a ella, quién sabe en qué me habría convertido. Así que esa era, en cierto modo, la intención: darles una despedida, dejarlas ir", sentenció Brennan.

En cuanto al futuro de la antología, según Brennan, la idea que tienen tanto él como Ryan Murphy es llegar a las 10 temporadas. "Queremos hacer diez temporadas. Ese es el objetivo. Y tenemos que encontrar las historias adecuadas para llegar hasta ahí. Para la próxima temporada siempre manejamos varias posibilidades y, ahora mismo, tenemos tres sobre la mesa", aseveró. "La lista de personas sobre las que hemos hablado probablemente incluya entre 20 y 30 nombres, así que tenemos que ir descartándolos. En gran medida, se trata de encontrar a alguien cuya historia pueda sostener siete, ocho, nueve o diez horas", concluyó.