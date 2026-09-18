¿Fue Real La Escena Más Grotesca De Monstruo: La Historia De Lizzy Borden? - NETFLIX

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Lizzy Borden ya está en Netflix. Con su llegada a la plataforma, son muchos quienes se preguntan si una de las escenas más desagradables de esta entrega de la antología, con Ella Beatty en el papel de la fría y sangrienta asesina del hacha, es o no Auténtica.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Duro de roer, el segundo episodio de La historia de Lizzy Borden ha presentado una secuencia tan memorable como grotesca. El instante en cuestión es un primer intento de la joven y su cómplice, Bridget (Vicky Krieps), de asesinar a Abby (Rebecca Hall) y Andrew (Charlie Hunnam), la madrastra y el padre de Lizzie.

Pero en la serie, el pescado espada y el caldo de cordero no son los culpables, sino unas ostras envenenadas.

Después de que coman varias ostras, Abby se queda callada. Poco después, comienza a vomitar violentamente un líquido de color naranja, desencadenando una sucesión de vómitos y episodios de diarrea explosiva.

"El referente por excelencia para este tipo de escenas siempre será El triángulo de la tristeza", afirmó a The Wrap el director Max Winkler. "Nunca llegaremos a estar a la altura de El triángulo de la tristeza", lamentó, refiriéndose a la escena de la comedia negra de Ruben Östlund en la que, durante la cena a bordo de un yate, los pasajeros terminan sufriendo los efectos de una intoxicación alimentaria y el mareo.

Para rodar la escena de la cena, el equipo de Monstruo realizó varias pruebas hasta dar con la mejor manera de recrear la secuencia mediante efectos prácticos.

Tanto Rebecca Hall como Charlie Hunnam llevaban unos tubos ocultos en el vestuario, por los que el equipo de utilería introducía un líquido de color naranja para simular el vómito. "Rebecca lo pasa realmente mal cuando está cerca de alguien vomitando y, desde el principio, me advirtió de que la situación podía hacerla vomitar.

Así que mi mayor preocupación era proteger a Rebecca", explicó Winkler. "Charlie fue un campeón. Se comió las ostras en conserva porque necesitábamos que fueran muy grandes. Charlie fue un héroe aquel día, pero Rebecca también", añadió.

"Fue un día muy caótico y complicado, pero estoy muy satisfecho con el resultado. Jack Price, nuestro montador en ese episodio, hizo un trabajo increíble al encontrar la musicalidad de toda la secuencia", aseveró. La escena va aumentando progresivamente su dosis de humor escatológico, con nuevos vómitos y flatulencias cuando parece que la situación ya no puede ir más lejos.

Winkler reconoció que la secuencia recuerda mucho a South Park, tanto por su humor deliberadamente vulgar como por la forma de llevar el gag hasta el extremo. Según el director, uno de los momentos que más se acerca al estilo de la serie es cuando Charlie se hace caca encima y la cámara muestra directamente sus pantalones.

¿SUCEDIÓ REALMENTE LA ESCENA REPRESENTADA EN ¿LA SERIE?

Por sorprendente que pueda parecer, la escena de la cena está basada en un hecho real. Dos días antes de ser asesinados, Abby y Andrew Borden sufrieron una grave intoxicación, al igual que John V. Morse, cuñado de Andrew, y Bridget Sullivan, la criada de la familia. Abby llegó incluso a temer que alguien hubiera envenenado a la familia y consultó a un Médico al respecto.

Sin embargo, la serie se toma varias licencias a la hora de recrear lo sucedido. En la realidad, los médicos y las autoridades atribuyeron la intoxicación al consumo de pez espada y caldo de cordero que habían sido preparados varios días antes y almacenados de forma inadecuada en una despensa. En la ficción, en cambio, Lizzie y Bridget provocan deliberadamente la intoxicación al servir a Abby y Andrew unas ostras que Bridget sabe que son mortales.