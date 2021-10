El creador de El juego del calamar responde a las críticas de LeBron James sobre el final: "Podría hacer su secuela"

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Es indudable que el El juego del calamar es la serie del momento. La ficción surcoreana sigue arrasando en Netflix, pero su final no ha convencido a algunos... incluido a LeBron James. El jugador de la NBA fue captado hablando con Anthony Davis sobre el desenlace que, a su juicio, fue decepcionante. Críticas a las que ahora ha respondido el creador de la serie asiática.

"No me gustó el final. Sé que planearon una temporada dos, pero súbete al maldito vuelo, ve a ver a tu hija, hermano. ¿Qué estás haciendo?", dijo LeBron sobre la decisión del protagonista en la última secuencia de El Juego del Calamar. Unas críticas que el creador de la serie se ha tomado con buen talante... pero que no ha dudado en responder.

"LeBron James es genial y puede decir lo que quiera. Respeto eso. Estoy muy agradecido de que haya visto toda la serie. Pero no cambiaría mi final. Ese es mi final. Si tiene su propio final, tal vez podría hacer su propia secuela. Lo veré y tal vez le enviaré un mensaje que diga 'me gustó toda tu serie, excepto el final'", bromeó Hwang Dong-hyuk en una entrevista con The Guardian.

El director ya explicó anteriormente por qué Gi-hun dedice no viajar para ver a su hija. "La primera temporada termina con Gi-hun dando la vuelta y no subiendo al avión a Estados Unidos. Y esa fue, de hecho, mi forma de comunicar el mensaje de que no debe dejarse arrastrar por el flujo competitivo de la sociedad, sino que debe comenzar a pensar en quién ha creado todo el sistema, y si hay alguna posibilidad de darle la vuelta y enfrentarse a él. Por lo tanto, no es necesariamente que Gi-hun vuelva para vengarse. En realidad, podría interpretarse como si él hiciera un contacto visual muy directo con lo que realmente está sucediendo en el panorama general. Así que pensé que podría ser una buena manera simple, pero ambigua, de terminar la historia de Gi-hun", contó a THR.

Aunque este desenlace parece sugerir que habrá una segunda temporada, por el momento no se ha confirmado. Sin embargo, el creador ya tiene algunas ideas. "He dejado algunas cosas abiertas para tratar en la segunda temporada, si es que sucede. Quiero revelar el pasado del líder (Lee Byung Hun), la historia de Joonho (Wi Ha Joon) y la del hombre que lleva ddakjis en su maletín (Gong Yoo)", dijo a CNN.

"Dado que escribir, producir y dirigir una serie solo es mucho trabajo, me preocupa cuando pienso en filmar la temporada 2. No hay nada confirmado en este momento. Personalmente lo estoy contemplando, ya que mucha gente está hablando de la temporada 2", añadió.