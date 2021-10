Los VIP de El juego del calamar responden a las críticas: "No nos eligieron al azar en la calle"

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

En su tramo final, El juego del calamar presenta a los VIP, un grupo de misteriosos millonarios que acuden como espectadores de la competición. Estos personajes, extranjeros que viajan a Corea del Sur expresamente para ver el juego, son los únicos que hablan inglés en la serie. Su aparición generó polémica, ya que muchos fans criticaron la mala interpretación de los actores e incluso comenzaron a circular rumores de que habían sido elegidos al azar y no eran intérpretes profesionales. A raíz de esta controversia, dos de los actores se han pronunciado al respecto.

John D. Michaels, quien da vida a uno de los VIP, se ha defendido en una entrevista con The Guardian. "Creo que lo primero que hay que hacer es desmentir este mito de que simplemente nos eligieron al azar en la calle", declaró el intérprete, que aseguró haber pasado un largo proceso de casting.

"Es diferente para cada serie, pero los artistas no coreanos a menudo actúan con diálogos traducidos por un no nativo, a veces incluso por Google Translate, por lo que puede sonar poco natural", explicó. "Y a menudo no tenemos los guiones para el resto de la serie. Solo nos dan nuestras escenas, así que no tenemos idea del tono", agregó.

Daniel C. Kennedy, otro actor que encarnó a uno de los VIP, apoyó la explicación de su compañero. El artista asegura que no les dieron ningún contexto, excepto una descripción de los VIP como "idiotas totales" y "millonarios de mierda". "Todos llevábamos máscaras de yeso muy pesadas y estábamos sentados en sofás que estaban al menos a entre seis y nueve metros de distancia del VIP más cercano. Todos tuvimos que gritar nuestras frases, lo que lo hizo aún más extraño", dijo.

Kennedy también destacó que la interpretación en los dramas surcoreanos suele ser "exagerada". "Ya sea en versión doblada o subtitulada, las personas que no hablan coreano no tienen la comprensión necesaria para juzgar completamente la actuación de un actor coreano. Lo que podría ser caricaturesco se pierde en la traducción, mientras que los VIP no tuvieron ese lujo", lamentó.