Tráiler de El problema de los 3 cuerpos, la nueva serie de los creadores de Juego de Tronos en Netflix

En el marco de TUDUM, el evento organizado por Netflix el pasado fin de semana en Sao Paulo para presentar sus novedades más importantes, vio vieron la luz las primeras imágenes de El problema de los 3 cuerpos. Una serie basada en la mítica saga literaria de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin tras la que están David Benioff y Dan Weiss, los creadores de Juego de tronos, y que llegará a Netflix en enero de 2024.

El tráiler, de menos de dos minutos de duración, sirve para presentar las líneas maestras de esta compleja y aclamada historia de ciencia ficción, no en vano el libro de Cixin se convirtió en 2015 en la primera en obra en lengua no inglesa en ganar el prestigioso premio Hugo a la mejor novela.

El miedo a lo desconocido, a la "oscuridad" y a lo que pueda llegar de "ahí fuera" es la idea central del enigmático adelanto de la serie con la que Weiss y Benioff regresan al mundo de las series tras ser vapuleados por el polémico final de Juego de tronos.

La historia de El problema de los tres cuerpos, primer libro de la trilogía de ciencia ficción titulada El recuerdo del pasado de la Tierra que completan El bosque oscuro y El fin de la muerte, arranca en los años 60, con la figura de la astrofísica Ye Wenjie, directora de un proyecto chino cuya misión es explorar el espacio y encontrar vida extraterrestre.

"La fatídica decisión de una mujer joven en la China de la década de 1960 repercute en el espacio y el tiempo hasta un grupo de brillantes científicos en la actualidad. Mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos, los cinco antiguos colegas se reúnen para hacer frente a la mayor amenaza en la historia de la humanidad", señala la sinopsis oficial de esta ambiciosa adaptación de Netflix.

El problema de los 3 cuerpos está protagonizada por Jovan Adepo (Watchmen), Rosalind Chao (Better Things), Eiza González (Baby Driver), Jess Hong (Inked), Marlo Kelly (Rétame), Jonathan Pryce (The Crown), Eve Ridley (Peppa Pig), Ben Schnetzer (Y: The Last Man), Alex Sharp (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), Sea Shimooka (Pink Skies Ahead), Zine Tseng (series debut), Saamer Usmani (Succession) y Benedict Wong (Dr. Strange in the Multiverse of Madness).