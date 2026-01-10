¿Ha Confirmado The Pitt 2X01 El Romance Entre Dos Personajes? - HBO MAX

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt acaba de comenzar su andadura en HBO Max con el estreno de su primer episodio. Ambientada nueve meses después de los sucesos de la primera entrega y, como esta, confinada narrativamente a un turno en urgencias, siendo cada episodio una hora del mismo, son muchos los detalles que el espectador tiene que ir pillando al vuelo para ponerse al día con cada personaje. Y es que, por ejemplo, la ficción ya ha desvelado sutilmente la situación romántica de dos de los miembros del equipo del hospital de Pittsburgh.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

The Pitt no se detiene en largas explicaciones de lo sucedido desde la última vez que el espectador vio a sus personajes, sino que va revelando la información pertinente poco a poco y sin interrumpir el frenético ritmo de la serie. Así, es mientras atienden a un paciente que una de las doctoras hace una clara referencia a una relación con una compañera.

En la escena en cuestión, la doctora García (Alexandra Metz) comenta que una vez Whitaker (Gerran Howell) usó su cepillo de dientes por error. Al final de la anterior temporada, la doctora Trinity Santos (Isa Briones) descubría que el joven estaba viviendo en un ala abandonada del hospital y le invitaba a compartir piso con ella. Así, ese inocente comentario ya indica que el cepillo de García está en la misma casa en la que vive temporalmente Whitaker, siendo la razón más plausible para ello que la doctora pase habitualmente las noches allí y, por tanto, sea pareja de uno de sus habitantes.

El comentario de García no deja lugar a dudas sobre con quién está manteniendo una relación y, de hecho, es algo que ya los espectadores se podían esperar tras las interacciones entre esta y Santos en la primera temporada, que ya apuntaban a cierto interés romántico.

En todo caso, la actriz que da vida a Santos ha adelantado que hay cierta ambigüedad en la relación entre las dos doctoras y que no se deja claro que sean una pareja formal. "Creo que lo que algunos fans quieren es que sea algo completo, como si estuvieran enamoradas", expresó Briones en declaraciones a TVLine. "Y no. Es como muchas de las relaciones laborales que todos hemos visto. Hay cierta incomodidad. Hay algo así como: '¿Qué somos?'. Y bueno, esto solo es diversión. ¿O no?", explicó.

"Creo que tiene sentido que lo exploremos de una manera muy natural, con matices. No es como si ahora se fueran a casar. Es lo que cabría esperar. Es muy indefinido y creo que eso es lo que hace que la historia sea más interesante", añadió la intérprete.