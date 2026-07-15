Star Wars: The Mandalorian regresa a Disney+ con un nuevo spin-off - DISNEY+

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Después de su aventura cinematográfica, The Mandalorian y Grogu regresan a Disney+ con un nuevo y sorprendente spin-off que verá la luz el 2 de septiembre. Se trata del especial LEGO Star Wars: The Mandalorian.

La trama de LEGO Star Wars: The Mandalorian no se centrará en un momento concreto de la serie, sino que repasará algunos de los momentos más destacados de las aventuras de Din Djarin y Grogu a lo largo de toda la ficción, aunque trasladados al característico universo LEGO.

Por otro lado, ya ha salido un póster de este especial que recrea, en versión LEGO, el mítico póster de la temporada 1 de The Mandalorian, con Din Djarin aproximándose al pequeño Baby Yoda en su cuna espacial.

LEGO STAR WARS: THE MANDALORIAN, a new special streams September 2 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/BdYXwF106K — Star Wars Holocron (@sw_holocron) July 14, 2026

POR QUÉ ADAPTAR THE MANDALORIAN AL UNIVERSO LEGO FUNCIONA

Trasladar la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal al formato LEGO parece todo un acierto. Y es que reúne todos los ingredientes que han definido las aventuras de Mando y Grogu: el insaciable apetito del pequeño, su impredecible dominio de la Fuerza y su costumbre de tocar todo lo que encuentra a su paso.

De este modo, convertido en animación LEGO, ese humor promete multiplicarse, especialmente gracias al contraste con el carácter serio e imperturbable del mandaloriano. Al igual que anteriores especiales de la franquicia, como LEGO Star Wars: Vacaciones de verano, LEGO Star Wars: Felices Fiestas o LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia, esta nueva aventura apostará por una reinterpretación en clave de humor de personajes y acontecimientos ya conocidos del universo Star Wars, sin renunciar a un tono pensado para toda la familia.

En este punto, se ha de señalar que, antes de su estreno en Disney+, Lucasfilm ofrecerá un pase exclusivo de LEGO Star Wars: The Mandalorian durante la D23: The Ultimate Disney Fan Experience, que se celebrará el 15 de agosto.