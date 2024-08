Confirmado el destino de Max en la temporada final de Stranger Things

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things sigue en producción y no se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix hasta 2025. Así, con la fecha de estreno aún lejana, son muchas las preguntas que acucian a los fans y en especial la del papel que jugará Max Mayfield en la nueva entrega, ya que su última aparición era más que desalentadora, con el personaje de Sadie Sink sumido en un coma tras haber escapado de la muerte por los pelos... Sin embargo, la actriz ha aludido a la posibilidad de que Max haga algo más que yacer en una cama de hospital.

"Les encanta hacerme correr", se limitó a señalar Sink en declaraciones a Variety, cuando le preguntaron si su personaje saldría del coma. "Eso es todo lo que diré", añadía la intérprete, dejando claro que, para conocer el futuro de Max, habrá que esperar al estreno de la nueva temporada.

Los creadores de la ficción, Matt y Ross Duffer, se mostraban igualmente cautos al hablar del personaje de Sink, confirmando tan solo que "va a desempeñar un papel en la temporada". "Pero no queremos revelar cómo es posible", apuntaba Ross Duffer ya que, como su hermano se apresuraba a remarcar, el personaje está en coma. Con todo, los showrunners no han dudado en alabar el trabajo de la actriz. "El otro día filmamos una escena con ella que fue absolutamente desgarradora", revelaban.

La última vez que los fans vieron a Max en la ficción fue tras su enfrentamiento con Vecna, que la dejaba ciega y con las extremidades rotas. En las fotos del set que compartió hace meses la cuenta oficial de X de la serie, Sink aparecía tumbada en una cama de hospital, confirmando el preocupante estado en el que se hallará su personaje, al menos al inicio de la quinta temporada.

Y es que el hecho de que Sink esté participando en el rodaje no quiere decir necesariamente que Max vaya a despertar, ya que la trama del personaje bien podría desarrollarse en su propia mente y no en el mundo físico... En todo caso, es de esperar que sus amigos, y en especial Eleven, hagan lo posible por traerla de vuelta.

"Me gustaría verla despierta. Quiero saber si tengo que volver a ponerme una escayola, me gustaría que se cerrara ese capítulo", confesaba la actriz en su momento en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En dicha entrevista, la intérprete apuntaba además lo duro que va a ser poner punto final a Stranger Things. "Va a ser horrible. Va a ser terrible. Estos chicos, todo el elenco y el equipo, son familia", se sinceraba.