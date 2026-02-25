Michelle Pfeiffer y Kurt Russell exploran sus recuerdos en el tráiler de The Madison, drama familiar de Taylor Sheridan

Archivo - THE MADISON: Pictured (L-R): Michelle Pfeiffer as Stacy Clyburn and Beau Garett as Abigail Reese in season 1, episode 1 of the Paramount+ series THE MADISON. Photo Cr: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc. - EMERSON MILLER /PARAMOUNT +/SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de The Madison, la nueva serie de Taylor Sheridan, creador de Yellowstone y sus precuelas. La ficción, protagonizada por Michelle Pfeiffer (El precio del poder) y Kurt Russell (Los odiosos ocho), estrenará sus dos primeros episodios este viernes 27 de marzo en SkyShowtime.

The Madison, descrita por la plataforma de streaming como "la obra más íntima de Sheridan hasta la fecha", narra una historia de amor atravesada por un intenso drama familiar. La serie, que en principio fue concebida como un spin-off de Yellowstone pero que finalmente no está conectada con el drama protagonizado por Kevin Costner, articula su trama entre dos "mundos distintos", el idílico paisaje de Montana y la ciudad de Manhattan, al tiempo que profundiza en los lazos que mantienen unidas a dos familias.

La ficción consta de seis episodios y aborda temas como el duelo y las conexiones humanas a través de la historia de los Clyburn, una familia de Nueva York que viaja hasta el valle del río Madison, en el centro de Montana. Tras el estreno de sus dos primeros capítulos, los cuatro episodios restantes de The Madison aterrizarán en SkyShowtime semanalmente.

"La vida de una familia neoyorquina se desmorona tras una tragedia durante sus vacaciones en la Montana rural, explorando la conexión humana en medio de un profundo dolor", reza la escueta sinopsis de The Madison.

Junto a Pfeiffer y Russell, completan el reparto de la serie Beau Garrett (El baile de las luciérnagas), Elle Chapman (El peor vecino del mundo), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (La guerra del planeta de los simios), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (El problema de los 3 cuerpos), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (La dama del lago), Danielle Vasinova (1923) y Matthew Fox (Perdidos).

The Madison está dirigida por Christina Alexandra Voros y cuenta con Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell y Keith Cox como productores ejecutivos. La serie está producida por Paramount Television Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions, y es distribuida por Paramount Global Content Distribution.