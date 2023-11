Así será el final de Ataque a los Titanes (Attack on Titan), según su director

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Tras una década en emisión, Ataque a los Titanes está a punto de despedirse para siempre. El aclamado anime pondrá su punto y final definitivo el próximo 4 de noviembre con el estreno de Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2, la segunda parte del desenlace.

El director del episodio, Yuichiro Hayashi, ha roto al fin su silencio y se ha pronunciado acerca de lo que está por venir. Unas declaraciones recogidas en la web oficial de la serie que anticipan un cierre redondo y épico a la aventura de sus protagonistas.

"El anime Ataque a los Titanes finalmente se dirige a su final. Estos últimos cuatro años, me he enfrentado a este proyecto todos los días diciendo: 'Lucha... Lucha...'", comienza Hayashi, consciente de lo importante que era ofrecer un buen episodio para contentar a los fans de la serie.

"He puesto en ello todo lo que he podido pensar, y creo que el metraje final es una recopilación de toda nuestra pasión", continúa el cineasta, dejando patente el compromiso de todo el equipo detrás del capítulo especial. "Un nuevo guion del señor [Hajime] Isayama, las actuaciones llenas de alma de los actores, las piezas musicales absolutamente perfectas. ¡Por favor, experimentad todo esto!", sentencia, ilusionado.

El manga de Ataque a los Titanes concluyó en 2021, pero los fans no quedaron satisfechos y su creador, Isayama, decidió lanzar nuevos números. Así, en 2024 verá lo que se presupone que será un epílogo definitivo. Entre tanto, el anime concluirá el 4 de noviembre con el especial, que durará 85 minutos, como una película, finiquitando el conflicto entre Eldia y Marley.

En realidad, el dilatado final ha provocado malestar entre los fans de la serie. La cuarta y última temporada comenzó a emitirse en diciembre de 2020, pero posteriormente se desveló que estaría dividida en dos partes. A su vez, la segunda parte también fue dividida, por lo que en total se ha prolongado prácticamente tres años. Una espera que ya ha llegado a su fin.