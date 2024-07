Cobra Kai promete más regresos de Karate Kid en su temporada final

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

La sexta temporada de Cobra Kai está a la vuelta de la esquina. La serie, secuela de la saga de películas Karate Kid, estrenará su entrega final en tres tandas, comenzando este 18 de julio. La segunda parte llegará el 24 de noviembre de 2024 y su tercera entrega verá la luz ya en 2025. La ficción, que ha reunido a legendarios protagonistas de la saga cinematográfica encabezada por Ralph Macchio y William Zabka, pondrá su broche final con aún más cameos.

Josh Heald, uno de los showrunner de Cobra Kai, ha confirmado que más personajes de las películas participarán en el cierre de la ficción. Además de Macchio y Zabka en su regreso como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence respectivamente, la ficción ya ha presentado a otros personajes de la saga de películas como Terry Silver, encarnado por Thomas Ian Griffin, o John Kreese, a quien da vida Martin Kove.

Han sido muchos los actores que han decidido volver a la serie, llenando los episodios de una nostalgia que la ha lanzado al éxito. Además de los ya nombrados protagonistas, el regreso de Yuji Okumoto como Chozen le brindó la posibilidad de redimir el arco de su personaje y la vuela de Elizabeth Shue como Ali Mills fue también celebrada.

Sin embargo, solo hay un personaje de gran relevancia en la saga que todavía no ha hecho su aparición por la ficción. Se trara de Julie Pierce que, interpretada por Hilary Swank en 1994, tomó el relevo de LaRusso como protagonista de la franquicia en El nuevo Karate Kid, donde Pat Morita regresó como el señor Miyagi para entrenar a Pierce, una adolescente problemática. Ahora, Heald se ha pronunciado sobre este posible cameo.

"Cuando hablamos de Hilary Swank, no puedo hacer comentarios. Nos guiamos por la norma de 1980 en la que si quieres sorprenderte por quién participará en la serie, será alguien que no está en la serie. Es más, diré que veremos rostros de la franquicia que todavía no han estado en ninguna temporada. No diré quién, pero creo que esto es suficiente para que comiencen las especulaciones", aseveró en declaraciones a ScreenRant.

Además del esperado de regreso de Swank, otros posibles candidatos para estos cameos son Chad McQueen, quien interpretó a Dutch en la primera cinta, o Scott Strader, que dio vida a Eddie también en su primera entrega.

Además de los ya históricos actores de la franquicia, completan el reparto de la sexta temporada Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro y Oona O'Brien.