Grandes noticias para la temporada 6 de Cobra Kai

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Cobra Kai terminará con su sexta temporada. Ya se ha anunciado el final del rodaje de los nuevos capítulos, que llegarán a Netflix en tres partes.

Jon Hurwitz, creador de la serie junto con Josh Heald y Hayden Schlossberg, anunció el fin del rodaje en Twitter. "Eso es todo", tuiteó. Además, también colgó una foto junto a Heald, Schlossberg y los guionistas Joe Piarulli y Luan Thomas. "65 episodios después", escribió junto a la imagen.

La parte 1 de la temporada 6 de Cobra Kai se estrenará el 18 de julio, seguida de la parte 2 el 24 de noviembre. La tercera y última parte de la temporada 6 llegará en 2025. Las tres tandas constarán de cinco episodios cada una.

Además de anunciar el fin del rodaje, Hurwitz contestó a través de Twitter a un fan que se quejó de este esquema de lanzamiento, asegurando que quería verla toda seguida, pero que se vería obligado a verla por partes para no caer en los spoilers.

"Mi consejo es que dejéis de pensar en la temporada 6 como una última temporada y, en cambio, la veáis como tres minitemporadas distintas. Cada tanda se escribió conociendo el plan de lanzamiento, por lo que la experiencia se diseñó para disfrutarse en fragmentos de 5 episodios. Esperar a que salgan los 15 episodios no mejorará vuestra experiencia visual", expuso el creador.

My advice is to stop thinking of Season 6 as one final season and instead view it as 3 distinct mini seasons. Each batch was written knowing the release plan, so the experience was designed to be enjoyed in 5 episode chunks. Waiting for all 15 episodes to come out will not… https://t.co/4vNzLt6mtj