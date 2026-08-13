Cobie Smulders protagonizará el spin-off de El abogado del Lincoln, tras el final de la serie de Netflix - NETFLIX

MADRID 13, (CulturaOcio)

Netflix expandirá el universo de El abogado del Lincoln con un spin-off centrado en el personaje de Artemisia 'Emi' Finch, interpretado por Cobie Smulders. La nueva ficción protagonizada por la actriz de Cómo conocí a vuestra madre o Los Vengadores se desarrollará tras el desenlace de la serie principal, la cual concluirá definitivamente con su quinta temporada.

Según informa Deadline, el personaje de Smulders, presentado como la hermanastra del protagonista Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) en el final de la cuarta entrega, tendrá un rol clave en la última tanda de episodios antes de asumir el liderazgo de su propia serie.

El guión de este nuevo proyecto de Netflix, que todavía no tiene fecha de estreno, estará a cargo de Ted Humphrey, Dailyn Rodriguez y Matthew J. Lieberman, productores ejecutivos de la serie original.

Smulders , que saltó la fama mundial con su papel de Robin Scherbatsky en la popular serie Cómo conocí a vuestra madre, comedia que protagonizó junto a Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan y Neil Patrick Harris durante 9 temporadas, emitidas entre 2005 y 2014, vuelve así a ser la estrella de ficción en la pequeña pantalla.

La actriz canadiense también es un rostro popular del Universo Marvel, donde encarnó a la agente de SHIELD Maria Hill en películas como Los Vengadores (2012), Capitán América: El soldado de invierno (2014), Vengadores: La era de Ultrón (2015), Vengadores: Infinity War (2018), Vengadores: Endgame (2019) y Spider-Man: Lejos de casa (2019). Su última aparición en el UCM tuvo lugar en 2023, en la serie Invasión secreta de Disney+.

LA QUINTA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE EL ABOGADO DEL LINCOLN

La quinta y última temporada de El abogado del Lincoln, cuyo rodaje comenzó en marzo, está basada en Resurrection Walk, la séptima novela de Michael Connelly. El personaje de Emi es una creación original para la televisión, ya que no aparece en ninguno de los libros de la saga literaria.

"El mundo de Mickey Haller (Rulfo) da un vuelco cuando su hermanastra, Emi (Smulders), cuya existencia desconocía, acude a él con una súplica para que la ayude a liberar a una mujer condenada injustamente. Él acepta el caso, decidido a corregir una enorme injusticia", reza la sinopsis de la entrega final, que contará con un total de 10 episodios.

El reparto de la quinta temporada sumará nuevas incorporaciones como Amy Aquino (la jueza Olivia Alcott), Angela Trimbur (Felicia), Elpidia Carrillo (Muriel Perez), Nate Corddry (Jimmy Finch), Tricia Helfer (Brooke Miller), Keir O'Donnell (Lucas Peralta), Chris Diamantopoulos (Frank Silver), Corbin Bernsen (Richard Finch), Diane Guerrero (Natalia), Iker Garcia (Rafa Wagner), Patty Guggenheim (Allison Finch), Richard Cabral (Benny Perez), Steve Howey (Brian Cunningham) y Teresa Maria (Tina Perez).