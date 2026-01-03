Así era el final alternativo de Cómo conocí a vuestra madre - CBS

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Al igual que series como Juego de tronos o Perdidos, Cómo conocí a vuestra madre no se libró de las críticas a su final. La ficción se centró en la relación de Ted con Tracy, pero el final incluyó un giro impactante, ya que se desvela que Tracy ha muerto. Es entonces cuando Ted se da cuenta de que todavía puede recuperar a Robin y corre hacia su apartamento. Siete años después del desenlace, se ha revelado que existía un final alternativo.

Este final está incluido en el DVD de la última temporada. En este desenlace no se menciona la muerte de Tracy y Ted no vuelve con Robin. En su lugar, se puede ver un resumen de un minuto de los eventos más destacados de la serie.

El final alternativo también vuelve a mostrar el primer encuentro entre Tracy y Ted en la parada de autobús. Está lloviendo, y mientras se resguardan bajo su paraguas amarillo, entablan una divertida conversación. Es entonces cuando los dos se dan cuenta de que habían intercambiado el paraguas a lo largo de los años, perdiendo la oportunidad de conocerse el uno al otro en varias ocasiones. "A veces simplemente encuentras algo" es lo último que dice Ted antes de que acabe la producción.

La explicación de por qué eligieron el otro final quizá tiene que ver con el inesperado éxito de la serie. Los creadores no sabían que la serie sería tan popular, rodando un final en el que finalmente Ted y Robin acaban juntos. Sin embargo, la ficción duró nueve temporadas y en las últimas entregas se construyó la relación entre Robin y Barney, haciendo que la reconciliación entre Robin y Ted quedara algo fuera de lugar.