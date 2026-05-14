Netflix cancela una de sus series más exitosas, que terminará con su temporada 5 - NETFLIX

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

El abogado del Lincoln encara su recta final. Netflix ha confirmado que la quinta temporada del drama judicial protagonizado por Manuel Garcia-Rulfo como el carismático letrado Michaek Haller será la última de la serie. Los responsables de la ficción han subrayado que el anuncio no responde a una cancelación abrupta, sino a una "conclusión adecuada" que perseguían "desde el principio" y que abre la puerta a posibles spin-offs.

"Todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin, pero, por suerte, a veces la forma en que terminan depende de nosotros", señalan en un comunicado recogido por Tudum Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez, showrunners de la serie, cuya última temporada tendrá 10 episodios y su rodaje comenzó en marzo. "Desde el principio, la misión siempre fue no solo contar la historia de Mickey Haller y sus compañeros, sino dar a esa historia una conclusión adecuada", añaden.

Aunque Netflix presenta la quinta entrega como el final de El abogado del Lincoln, los responsables del proyecto sugieren que este universo televisivo podría continuar con futuros spin-offs. "Aunque, por supuesto, es agridulce, [la conclusión] es una oportunidad increíble para cerrar esta aventura y, quizá, abrir un nuevo camino para algunos de nuestros personajes de cara al futuro", indican.

"Estamos inmensamente agradecidos a Netflix y a A+E Studios por la oportunidad de aterrizar este avión de la manera correcta. Os prometemos que ahora mismo estamos construyendo una temporada final que ofrecerá el desenlace satisfactorio que Mickey Haller merece", concluyen Humphrey y Rodriguez, que aseguran que "¡estamos deseando compartirla con vosotros!".

NETFLIX CONFIRMA NUEVAS INCORPORACIONES A LA SERIE

Junto al anuncio, Netflix ha revelado seis nuevas incorporaciones al reparto de los nuevos capítulos. Amy Aquino será la jueza Olivia Alcott, Angela Trimbur dará vida a Felicia, Elpidia Carrillo a Muriel Perez, Nate Corddry encarnará a Jimmy Finch, Tricia Helfer se pondrá en la piel de Brooke Miller y Keir O'Donnell interpretará al fiscal del distrito Lucas Peralta.

A estos fichajes se suman otros ya anunciados previamente para la quinta temporada. Chris Diamantopoulos se une a la serie como Frank Silver, Corbin Bernsen como Richard Finch, Diane Guerrero como Natalia, Iker Garcia como Rafa Wagner, Patty Guggenheim como Allison Finch, Richard Cabral como Benny Perez, Steve Howey como Brian Cunningham y Teresa Maria como Tina Perez.

La sinopsis de la quinta temporada anticipa un caso especialmente personal para Haller. "El mundo de Mickey se ve trastocado cuando su hermanastra, Emi, cuya existencia desconocía, le ruega que la ayude a liberar a una mujer condenada injustamente", reza el adelanto de "una temporada marcada por lazos de sangre y secretos ocultos".

"Mickey se enfrenta a una ardua petición de hábeas corpus para anular una condena por asesinato de hace seis años, pero cuanto más profundiza, más siniestras se vuelven las fuerzas que se oponen a él", continua la sinopsis de la temporada basada en la séptima novela de la saga literaria de Michael Connelly, también productor ejecutivo de la adaptación.