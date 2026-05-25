¿Cómo Cierra El Final De The Boys La Historia De Profundo? - PRIME VIDEO

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Profundo (Chace Crawford) es uno de los personajes más burdos y patéticos de The Boys. El personaje ha ido evolucionando con cada temporada hasta convertirse en un alivio cómico, casi haciendo olvidar que agredió sexualmente a Luz Estelar (Erin Moriarty) en el primer episodio de la serie. La cuestión, sin embargo, es cómo ha despedido la ficción al acuático miembro de los Siete en su épico final.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Durante las últimas temporadas de The Boys, Profundo ha intentado complacer a Patriota (Antony Starr). Sin embargo, el narcisista y perturbador villano le desprecia.

Esto es algo que el 5x08 de la serie, titulado Sangre y hueso, reafirma más todavía, si cabe. Los primeros compases del capítulo descubren a Oh Father (Daveed Diggs) y Ashley Barrett (Colby Minifie), ex-CEO de Vought y actual vicepresidenta de Estados Unidos, en la Casa Blanca disfrutando de un momento íntimo.

Poco después, una escena muestra a Patriota conversando con Oh Father en el Despacho Oval sobre la clase dirigente del país y el apoyo que pueden brindarle. Profundo irrumpe y le dice al tirano que "necesita un cruzado, un caballero de antes con armadura y que parta crismas" y que "imponga su ley sagrada".

Oh Father discute con él sobre su idea y Patriota le dice que no necesita a nadie. El líder de los Siete rechaza de pleno a Profundo y le muestra su desprecio diciéndole que no necesita a "pervertidos follapeces que no paran de humillarse por unas putas migajas de su afecto".

"Jamás he sentido menos respeto por nadie en mi vida", le dice Patriota a Profundo. "De hecho, Kevin, la única razón por la que no te he matado aún es que quiero que sientas en lo más profundo de tu corazón lo rematadamente inútil que eres", añade el villano, reafirmándose.

Más tarde, Carnicero (Karl Urban) y compañía encuentran a Profundo, llorando desconsoladamente en un rincón tranquilo de la Casa Blanca. Convencido de que Patriota lo está poniendo a prueba y de que debe demostrar su valía, el super desafía a Luz Estelar a una pelea.

LA VIOLENTA Y PARADÓJICA MUERTE DE PROFUNDO

Luz Estelar intenta razonar con su antiguo compañero de los Siete, pero Profundo la culpa de todos sus problemas y se niega a asumir la responsabilidad por sus acciones pasadas, por lo que ambos acaban enfrentándose a golpes. En un momento dado, la super lo arroja al agua, donde las criaturas marinas, que ya le habían avisado de que no estaría seguro, se encargan de rematar el trabajo, incluyendo un enorme pulpo que atraviesa su cabeza con uno de sus tentáculos.

Mientras arrastran a Profundo hacia abajo, el agua se tiñe de sangre, lo cual sugiere que los tiburones acabaron rápidamente con el patético miembro de los Siete. Y, si había entre todos los personajes uno destinado a una muerte de este estilo, ese era Profundo.

Otra violenta y sangrienta muerte como la suya es la de Oh Father. Al super le estalla la cabeza cuando, a punto de usar sus poderes contra Hughie, Leche Materna (Laz Alonso) le coloca su mordaza reforzada en la boca.