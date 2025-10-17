Chris Hemsworth y su padre desafían al alzhéimer en el tráiler de A Road Trip To Remember - DISNEY+

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 23 de noviembre National Geographic estrena Chris Hemsworth: A Road Trip To Remember (Chris Hemsworth: Un viaje para recordar), que podrá verse a partir del día siguiente en streaming en Disney+ y Hulu. El documental, que ya tiene tráiler, sigue al actor australiano en un viaje por su país natal junto a su padre diagnosticado de alzhéimer, en un esfuerzo por revivir memorias.

"Mi padre y yo nos vamos de viaje por carretera, de vuelta a nuestro pasado", comienza diciendo el intérprete en el adelanto del documental. "Tiene alzhéimer en fase inicial. Quiero hacer todo lo posible para ayudarle. Resulta que esta experiencia podría ayudar a combatir la enfermedad", explica.

Las imágenes muestran a padre e hijo emprender un viaje en motocicleta por el vasto país, en ocasiones turnándose una cámara. "Diferentes lugares reviven esos recuerdos al instante", explica la estrella del UCM. El tráiler incluye además fotografías de la familia Hemsworth e incluso un fragmento de un vídeo casero que el actor de Thor describe como su "primera película".

"Simplemente quiero pasar más tiempo con él", asegura el intérprete, que aparte de reforzar el vínculo con su padre, a lo largo del documental explora con él la ciencia de la conexión social, ambos guiados por el doctor Suraj Samtani, especialista en demencia y psicólogo clínico del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

"Mi padre y yo siempre habíamos hablado de hacer un viaje al territorio del norte, donde nuestra familia había vivido años atrás, pero nunca habíamos podido reservar el tiempo necesario para hacerlo. Más recientemente, la idea de hacer ese viaje por carretera resurgió con mayor urgencia. El resultado fue un viaje más profundo, más emotivo y más sorprendente de lo que jamás hubiera imaginado", escribió Hemsworth en sus redes sociales, compartiendo el tráiler del documental.