Chemi y Dámaso compiten por el puesto de director en el descacharrante tráiler de la cuarta temporada de Muertos S.L. - NETFLIX

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., que se estrenará en la plataforma el próximo 7 de agosto. La comedia funeraria de Laura y Alberto Caballero (La que se avecina) contará con seis episodios protagonizados por Carlos Areces (La que se avecina) y Diego Martín (Machos Alfa), entre otros.

El tráiler comienza con la batalla entre Dámaso y Chemi, a quien dan vida Areces y Martín, respectivamente, por proclamarse como director del tanatorio. "Es cómo elegir entre que te mande un niño de diez años o Satanás", se queja Manuela, una de las trabajadoras a quien da vida Adriana Torrebejano (Coartadas).

Ante la duda de Nieves, interpretada por Ascen López (Machos Alfa), que quedó al frente de la empresa tras la muerte de su marido, Chemi propone ocupar el puesto por un tiempo. Así, inventa una estrategia para mejorar la funeraria que llama "One day, one boom", una idea innovadora al día. Por ejemplo, un funeral para vivos o una liga interempresa.

Mientras tanto, Dámaso no planea rendirse, y manda a su ayudante, a preguntar a varios ancianos si alguno "se va a morir pronto". Finalmente, el comercial, harto de las ideas de su nuevo jefe, lanza una rotunda confesión: "Llevo 20 años siendo falso y pelota, pero con este lerdo me va a dar un ictus".

UN ÚLTIMO FUNERAL

La última entrega de Muertos S.L., que llegará a Netflix el 7 de agosto, propone una divertida competencia para saber "¿quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto "solo un ratito", lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio... pero no tanto en un tanatorio", según adelanta la sinópsis.

Junto a Areces, Martín, Torrebejano y López, la serie esta protagonizada por Salva Reina (El 47), Amaia Salamanca (Fuga de cerebros), Aitziber Garmendia (Machos Alfa), Gerald B. Fillmore (Reyes de la noche), Roque Ruiz (El cuco de cristal), Bárbara Santa-Cruz (Atasco), Lorea Intxausti (Yo no moriré de amor), Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó) y Lucía Quintana (Sentimos las molestias), entre otros.

Muertos S.L. está dirigida por Laura Caballero y escrita por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.