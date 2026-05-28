Primeras imágenes de la temporada final de Muertos S.L., serie que ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - Primeras imágenes de la temporada final de Muertos S.L., serie de Netflix que ya tiene fecha de estreno - MANUEL FIESTAS/NETFLIX - Archivo

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

La cuarta y última temporada de Muertos S.L. llegará a Netflix el próximo 7 de agosto. La plataforma ha lanzado las primeras imágenes de la comedia funeraria creada por Laura y Alberto Caballero, responsables de éxitos como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Machos alfa. La nueva tanda de episodios, compuesta por seis entregas, continúa la historia sobre quién asumirá el mando de la Funeraria Torregrosa tras la muerte de su propietario.

En las instantáneas, Chemi, el personaje de Diego Martín que propone ocultar el puesto de dirección que ha dejado Gonzalo Trregrosa para implementar nuevas medidas, aparece en el despacho de la empresa. En otra de las fotografías, Dámaso, interpretado por Carlos Areces, está disfrazado de ataúd y en esta nueva temporada conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección. Las dos imágenes restantes muestran a gran parte del reparto que encarna al equipo de la funeraria.

Nuevos líos, mismos empleados… y ni un minuto de descanso eterno. Primer vistazo a la cuarta temporada de 'Muertos S.L.'. Estreno el 7 de agosto. pic.twitter.com/qLojHSs0rx — Netflix España (@NetflixES) May 28, 2026

"Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrenta a la competencia, la funeraria Tránsitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenaza el legado de Gonzalo Torregrosa", adelanta la sinopsis oficial de la serie dirigida por Laura Caballero y escrita por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.

Carlos Areces (Superestar, La que se avecina) encabeza el reparto de la serie que completan, entre otros, Amaia Salamanca (Siempre es invierno, Bienvenidos a Edén), Salva Reina (Legado, Dos Tumbas), Diego Martín (Machos Alfa, Legado), Adriana Torrebejano (Coartadas, Bajo un volcán) o Ascen López (Machos Alfa, Casi todo bien).

También forman el elenco de la nueva entrega de Muertos S.L. Aitziber Garmendia (Sin instrucciones, Machos Alfa), Gerald B. Fillmore (Amor en toda la cara, Reyes de la noche), Roque Ruiz (El cuco de cristal, Las hijas de la criada), Bárbara Santa-Cruz (El refugio atómico, Atasco), Lorea Intxausti (Yo no moriré de amor, Go!aze'), Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó) y Lucía Quintana (Sentimos las molestias, Matadero).