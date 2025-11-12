Archivo - La cuarta temporada de Machos Alfa ya tiene fecha de estreno en Netflix - MANUEL FIESTAS MORENO/NETFLIX - Archivo

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Machos Alfa, la comedia creada por Laura y Alberto Caballero, los responsables de títulos como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Muertos S.L., ha confirmado la fecha de estreno de su cuarta temporada. La serie, en la que los protagonistas se enfrentarán a una nueva etapa en su interminable proceso de deconstrucción de su trasnochada masculinidad, aterrizará Netflix el próximo 9 de enero de 2026.

Se trata de seis episodios en los que, según adelanta su sinopsis oficial "los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía".

"Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana", adelanta el resumen de los nuevos capítulos de los que la plataforma ya ha lanzado las primeras imágenes oficiales.

La serie regresa a la plataforma de streaming con el elenco principal de la anteriores estregas, contando con Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther), junto con Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).