Los Anillos de Poder: El beso de Galadriel y Elrond también dejó en shock a los actores

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder sorprendió en su episodio 2x07 con un inesperado acercamiento. En el capítulo, Galadriel (Morfydd Clark) y Elrond (Robert Aramayo) se besan, un giro inesperado que fue impactante incluso a los protagonistas de la ficción.

Aramayo ha compartido su opinión sobre la escena en una entrevista con Collider. "Creo que así es como comienza, pero también es un adiós. Esta es muy, muy probablemente la última vez que la verá, y ella es muy querida para él. Entonces, es un momento realmente emotivo, y es un adiós", expuso.

"Hablamos mucho sobre el tema y todos tenían muchas ideas sobre cómo querían hacerlo y optamos por esto, porque si eres fan de la historia, es inesperado", agregó el actor.

En la obra de J.R.R. Tolkien, Elrond se casa con la hija de Galadriel, Celebrían, quien no ha sido mencionada en la serie hasta ahora, por lo que todo indica que aún no ha nacido. Para Aramayo, fan confeso de las obras de Tolkien, comprender las motivaciones existentes detrás del beso, que están lejos de lo romántico, sino que se trata de una maniobra de distracción para entregarle a Galadriel un objeto para que pueda escapar, hizo que el momento fuera menos impactante.

"Es un movimiento interesante de Elrond, es lo último que esperarías que hiciera, y estoy seguro de que es lo último que Adar esperaba que hiciera, o los orcos a su alrededor. Entonces, en términos de lo que quería lograr, es perfecto", argumentó.

Pese a que finalmente comprendió la actitud de su personaje, en otra entrevista con Nerdist, Aramayo confesó que en un principio no tenía claro que ese beso entre su personaje quien acabará siendo su suegra según el canon de Tolkien fuera buena idea. "Sinceramente, estuve en contra durante bastante tiempo", admitió.

En sus declaraciones, también dejó claro que, por el momento, no se sabe si Celebrían aparecerá en la serie, pero le gustaría que la trama llegara a la pequeña pantalla. "Creo que sería genial que sucediera y realmente me encantaría para él porque, de nuevo, es algo en lo que realmente me gusta pensar, que Elrond se enamore, sería algo muy interesante de explorar", dijo.