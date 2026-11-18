Charles, Mabel y Oliver ponen rumbo a Londres en el tráiler de la temporada 6 de Solo asesinatos en el edificio - DISNEY+

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Solo asesinatos en el edificio regresará el 8 de diciembre a Disney+ con su temporada 6. A la espera de su estreno, la plataforma ha lanzado un tráiler en el que Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) y Oliver (Martin Short) ponen rumbo a Londres para enfrentarse a la investigación más complicada de sus vidas.

"Cinda (Tina Fey) murió delante de nuestro edificio", recuerda Mabel al comienzo del avance, en referencia a la muerte del personaje al final de la quinta temporada.

"Antes de morir estuvo en Londres", les dice la detective Donna Williams (Da'Vine Joy Randolph) durante el funeral de Cinda. Acto seguido, una escena revela que acudió a visitar a Emma Joyce (Nicola Coughlan).

Tras la revelación de Williams, Charles, Oliver y Mabel ponen rumbo a Londres para investigar la muerte de Cinda. Poco después, piden a la policía londinense que analice una prueba que tienen en sus manos.

LORETTA SE IMPLICA EN EL CASO DEL ASESINATO DE CINDA

Es entonces cuando el trío protagonista interroga a Joyce en la cárcel. "Quiero entregarme de lleno a este caso", dice instantes más tarde Loretta (Meryl Streep), con gran entusiasmo, antes de salvarles de un intruso en un salón.

Acto seguido, el avance muestra una escena en la que Charles y Oliver buscan habitaciones secretas dentro de un despacho para encontrar pistas que les ayuden a resolver el caso.

"Tras resolver un nuevo caso y llevar una vez más al culpable ante la justicia, Charles, Oliver y Mabel se enfrentan a la investigación más complicada de sus vidas cuando la próxima víctima, Cinda Canning, aparece en su puerta para pedirles que viajen a Londres y encuentren a su asesino. El carismático trío de podcasters aficionados al true crime deberá abrirse camino por la cuna de las clásicas historias de misterio, rodeado de un nuevo grupo de sospechosos tan intrigantes como excéntricamente británicos. Pero ¿serán capaces de seguir los pasos de la mujer cuyo podcast les inspiró sin acabar compartiendo su mismo destino?", reza la sinopsis.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros episodios el 8 de diciembre, Disney+ estrenará un nuevo capítulo cada martes hasta el épico final de esta sexta entrega, el 26 de enero. Esta nueva tanda de episodios también contará en su reparto con Olivia Colman, David Tennant, Martin Freeman, Jodie Whittaker, Peter Capaldi y Richard E. Grant, entre otros.