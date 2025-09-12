El cautivo y la homosexualidad de Cervantes: ¿Qué es realidad y qué ficción en la película de Amenábar? - BUENA VISTA INTERNATIONAL

Ya ha llegado a los cines El cautivo, película de Alejandro Amenábar que relata los años de cautiverio de Miguel de Cervantes... aunque con ciertas licencias creativas. Centrada en el lustro que el escritor pasó preso en Argel, la cinta explora una etapa oscura y zonas no documentadas de la vida del autor de El Quijote, con lo que la pregunta que muchos se hacen es qué partes de la trama son ficción y cuáles son verdad. Especialmente en lo relativo a la compleja e íntima relación que en la película Cervantes entabla con su captor, un tema ampliamente discutido en redes sociales.

El propio cineasta ha dejado claro que el filme no pretende ser un documental de Cervantes, sino una ficción histórica que, partiendo de hechos reales, explora ciertas partes desconocidas de su biografía.

La película se centra en el cautiverio del famoso escritor, que en 1575 fue capturado por piratas berberiscos y pasó cinco años retenido en Argel. Con estos hechos bien conocidos como base, El cautivo explora la tesis de la homosexualidad de Cervantes, estableciendo una cercana y ambigua relación entre el personaje y Hasán Bajá, su captor y gobernante de la ciudad argelina.

Según declaró Amenábar en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, le parecía "ridículo" tener que "esquinar y esconder" la tesis sobre la homosexualidad de Cervantes, que además "estaba planteada en todos los libros de historia que caían en mis manos".

Tal y como señala National Geographic, esta probado que el autor fue capturado por corsarios berberiscos cerca de la costa catalana y fue vendido como esclavo en Argel. Tras varios intentos de fuga, Cervantes y otros más de 100 compañeros, fueron liberados finalmente en 1580 por frailes de la orden trinitaria.

Basadas en la indulgencia con que fue tratado el novelista en Argel, las teorías respecto a la sexualidad del autor son, en todo caso, solo teorías, ya que no existe ninguna evidencia histórica que lo demuestre. Así, Daniel Eisenberg, en el artículo La supuesta homosexualidad de Cervantes, disponible en la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, afirma que es "posible" que Cervantes tuviera relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. "Es posible. Es más que posible. Sus contemporáneos lo creían posible también. Pero no podemos considerarlo un hecho", señala.

El tratamiento especial que pudiera recibir aun como prisionero por su captor no resulta extraño, teniendo en cuenta que era un cautivo valioso, por el que se pedía un cuantioso rescate, tal y como ha destacado José Manuel Lucía Megías, experto cervantista en la actualidad y asesor de Amenábar en la película que en varias entrevistas ha sentenciado que no hay pruebas que sostengan con firmeza ni documenten la supuesta homosexualidad del autor.

Por otro lado, el nuevo filme del director de Tesis y Mar Adentro narra cómo el cautiverio inspira a Cervantes para la escritura de su más célebre obra, siendo la invención de El Quijote una forma de evasión lógica a la difícil situación en que se encontraba.

No obstante, de nuevo no existen pruebas directas que confirmen esta idea, aunque es indudable que la experiencia le marcaría profundamente y se reflejaría de alguna manera en sus escritos posteriores.

"Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga", reza la sinopsis oficial.

Protagonizada por Julio Peña (Berlín) como el legendario novelista, la película también cuenta en su reparto con Alessandro Borghi (Las Ocho Montañas), Miguel Rellán (Compañeros), Fernando Tejero (La que se avecina), Luis Callejo (La casa), José Manuel Poga (La trinchera infinita), Roberto Álamo (Antidisturbios) y la debutante Luna Berroa, entre otros.