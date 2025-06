El creador de El juego del calamar ya tiene una idea para un spin-off

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

La tercera y última temporada de El juego del calamar, que llegará a Netflix el próximo 27 de junio, supondrá el desenlace de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk. En todo caso, esto no significa que la nueva tanda de episodios sea lo último que los fans vayan a poder ver de la franquicia y, de hecho, el realizador ha expresado en más de una ocasión su disposición a ampliar la historia con un spin-off.

"Si hago un spin off, será una historia que transcurra entre la primera y la segunda temporada. Hubo un intervalo de tres años entre la primera y la segunda temporada. Así que quiero mostrar lo que hicieron durante ese tiempo", señaló Dong-hyuk en declaraciones a IndieWire, durante su paso por la alfombra roja de los Gotham Awards.

Esta no es la primera vez que el creador de la exitosa ficción de Netflix hace referencia a esta idea en concreto para un posible spin-off. Ya el pasado mes de enero, el director y guionista confesaba a The Hollywood Reporter estar barajando la posibilidad de contar una historia ambientada en el lapso de tiempo transcurrido entre las dos primeras entregas. "Así que, por ejemplo: ¿Qué estaba haciendo el Líder durante esos tres años? ¿Qué estaba haciendo el Vendedor?", se preguntó entonces.

Cabe decir que, por el momento, el único spin-off confirmado de El juego del calamar es el que ya está desarrollando David Fincher y sobre el que todavía no se conocen demasiados detalles.

En cuanto al inminente estreno de la tercera temporada de la ficción, su protagonista, Lee Jung-jae admitió sentirse "bastante nervioso". "Sé que muchos de vosotros tenéis curiosidad por lo que va a pasar en la tercera temporada, pero todos nosotros tenemos más curiosidad por lo mucho que vais a disfrutarla. Así que no puedo esperar, estoy muy nervioso", declaró el intérprete a The Hollywood Reporter en su paso por el TUDUM, el evento de Netflix para presentar sus títulos más potentes de los próximos meses.

