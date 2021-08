La casa de papel revela los títulos de los capítulos de la temporada 5: ¿Qué significan?

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Este viernes 3 de septiembre llega a Netflix la temporada 5 de La casa de papel. La serie desembarcará en la plataforma con una primera parte de cinco episodios de los que ya se conocen los títulos.

El servicio de streaming ha lanzado un teaser desvelando los enigmáticos títulos de los cinco capítulos. 'El final del camino' es el nombre de la primera entrega a la que seguirá un segundo capítulo titulado '¿Crees en la reencarnación?'. El tercer episodio es 'El espectáculo de la vida' al que seguirá 'Tu sitio en el cielo'. La quinta y última entrega de esta tanda se titulará 'Vivir muchas vidas'.

En el teaser que revela los títulos de los capítulos aparecen, junto a las numerosas imágenes de acción, Sierra torturando a El Profesor, Río y Tokio abrazándose y también Berlín junto a El Profesor en un flashback.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB