La casa de papel confirma la llegada del hijo secreto de Berlín en la temporada 5

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Netflix anunció los fichajes de actores como Patrick Criado, Miguel Ángel Silvestre o José Manuel Seda para la quinta temporada de 'La casa de papel', sus personajes eran un misterio... hasta ahora. La plataforma en streaming ha compartido detalles de cuáles serán sus papeles en la exitosa serie creada por Álex Pina y cuál será su relación con el Profesor (Álvaro Morte) y su banda.

La quinta parte de la serie llevará al límite a la banda, la cual lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa (Itziar Ituño) pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra (Najwa Nimri) y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.

Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra. Por ello, es el momento ya de conocer cuáles son los nuevos personajes.

PATRICK CRIADO ES RAFAEL

En el primer capítulo de la primera temporada, Berlín (Pedro Alonso) le contó a Río (Miguel Herrán) lo que significa tener un hijo: "Es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo". Unos años después de esa afirmación, los espectadores podrán conocer, al fin, a Rafael (Patrick Criado), el hijo de Berlín. Ahora tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE ES RENÉ

El personaje de Miguel Ángel Silvestre está estrechamente ligado a Tokio (Úrsula Corberó). De hecho, la joven ya habló sobre él en el primer episodio de la primera temporada: "Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo... y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos".

La joven estaba refugiada en una autocaravana, huía de la policía y acababa de perder al amor de su vida. Ese amor era René (Miguel Ángel Silvestre), el hombre con el que empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó antes de que Silene Oliveira supiera que las cosas, a veces, salen rematadamente mal.

JOSÉ MANUEL SEDA ES SAGASTA

Es el único que no guarda relación directa con los miembros de la banda. José Manuel Seda es Sagasta, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español. Está curtido en innumerables misiones internacionales contra lo peor de la especie humana. Lo que lo sitúa, precisamente, en el mismo lugar que los hombres que ha matado.

Es un líder nato, al que sus hombres van a seguir hasta el final si él se lo pide. Porque es como ellos. Cuando se pone el uniforme, se convierte en una mente analítica, fría y despiadada capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere.