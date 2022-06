La Casa del Dragón vs El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, George R. R. Martin revela su favorito

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El verano se despedirá con aroma a fantasía. Poniente y la Tierra Media acapararán el protagonismo televisivo con los estrenos de 'La Casa del Dragón' y 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'. La ficción de HBO Max se lanzará el 21 de agosto, mientras que la de Amazon Prime Video lo hará el 2 de septiembre. Ante este duelo, George R. R. Martin tiene muy claro cuál de las dos espera que gane.

El autor de la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego' acudió al Festival Literario de Santa Fe y no dudó en responder a la pregunta de cuál es su favorita. "He leído varios artículos sobre ello. Desde que se anunciaron las fechas de ambas me sentí en plan 'Oh. ¡La batalla por la supremacía de la fantasía!'. Es 'Los anillos de poder' contra 'La Casa del Dragón'. ¿Quién ganará?", declaró Martin a Insider. "No sé por qué siempre tienen que hacer estas cosas", añadió.

Fue en ese momento cuando declaró apoyar a la precuela de 'Juego de tronos'. "Espero que ambas series triunfen entre el público. Lo que pasa es que soy competitivo, así que espero que sea 'La Casa del Dragón' la que tenga mayor éxito. Si 'Los anillos de poder' gana seis Emmys, yo quiero que 'La Casa sel Dragón' gane siete. No obstante, todo esto es bueno para la fantasía. Me encanta el género, como también el de la ciencia ficción. Quiero más series así", señaló.

'La Casa del Dragón' está ambientada 200 años antes de lo sucedido en 'Juego de tronos' y narra la guerra fratricida que hubo en la Casa Targaryen y en la que estuvieron involucrados los antepasados de Daenerys (Emilia Clarke). La ficción, que ya tiene confirmada una segunda temporada, está protagonizada por Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Eve Best (Rhaenys Velaryon) y Rhys Ifans (Otto Hightower).

Por otro lado, 'Los anillos de poder' está situada al inicio de la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los hechos relatados en la trilogía de 'El Señor de los Anillos' y narra la forja de las argollas que dan título a la saga, así como también el surgimiento de Sauron, el Señor Oscuro, la épica historia de Númenor y la última alianza de los elfos y los hombres. Está protagonizada por Morfydd Clark (Galadirel), Charles Edwards (Celebrimbor), Robert Aramayo (Elrond), Maxim Baldry (Isildur), Will Fletcher, Benjamin Walker (Gil-galad), Ismael Cruz Cordova (Arondir) y Nazanin Boniadi (Bronwyn), entre otros.