Carole Baskin demanda a Netflix por la temporada 2 de Tiger King

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

El documental Tiger King fue uno de los títulos más rompedores de Netflix en 2020. La pintoresca docuserie contará con una segunda temporada que ya ha generado polémica antes del estreno, y es que los nuevos capítulos le han valido a la compañía una demanda por parte de Carole Baskin.

Según Variety, la propietaria de Big Cat Rescue y enemiga de Joe Exotic ha presentado una demanda contra Netflix por usar imágenes de ella en la segunda entrega, ya que Baskin rechazó participar. Presentada por Baskin y su marido Howard en un tribunal federal de Florida, la demanda contra Netflix y la productora Royal Goode Productions alega que el uso de sus imágenes en Tiger King 2 supone un incumplimiento de contrato, ya que solo firmaron autorizaciones de aparición para la primera temporada.

Según los documentos, los Baskin exigen que se eliminen todas las imágenes de ellos de Tiger King 2 y cualquier material promocional relacionado con efecto inmediato.

Aparentemente Baskin también declaró en la demanda que la compañía no le informó adecuadamente sobre la premisa de la serie documental cuando estaba filmando el proyecto. Tal como señala la demanda, Baskin alega que le describieron la serie como "una exposición del negocio de la cría de grandes felinos y el comercio de cachorros similar al largometraje documental titulado Blackfish", pero finalmente resultó ser una producción centrada en gran medida en la historia de Joe Exotic y su rivalidad con Baskin.

El matrimonio ahora solicita que la corte intervenga antes del 16 de noviembre, un día antes del lanzamiento de Tiger King 2 en Netflix.

En una entrevista anterior con Page Six la protagonista dejó claro que no volvería para la segunda temporada. "Les he dicho que pierdan mi número de teléfono. Si me engañan dos veces sería culpa mía", declaró. "Los primeros tres meses tras la emisión mi teléfono sonó incesantemente y llamaba gente gritando obscenidades. Después de eso, se detuvo. No me lo tomé como algo personal, pero realmente afectó a mi esposo y a mi hija", confesó.

Tiger King 2 llega a Netflix el 17 de noviembre.