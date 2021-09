Hallan muerto al cuidador del zoo de Tiger King, Erik Cowie, a los 53 años

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Erik Cowie, uno de los cuidadores del zoo de Joe Exotic que apareció en el documental Tiger King, ha fallecido a los 53 años.

Según TMZ, se encontró a Cowie inconsciente en el apartamento de un amigo en Nueva York. Aunque hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte, el tabloide señala que la policía no sospecha que fuera víctima de un crimen y que se encontró "alcohol en exceso" en el lugar.

Pese a haber trabajado en el zoo Greater Wynnewood Exotic Animal Park, Cowie terminó testificando contra Joe Exotic en su caso federal por los derechos de los animales. Su testimonio ayudó al gobierno de los Estados Unidos a asegurar una condena contra Exotic, quien recibió una sentencia de prisión de 22 años por intento de asesinato contra Carole Baskin y delitos contra la fauna silvestre.

Cowie apareció tanto en el documental Tiger King como en el episodio de continuación que Netflix lanzó después de que la producción se convirtiera en un fenómeno mundial. En el capítulo aseguró que llevaba una vida "sobria y amando a Jesús". Además, negó ser adicto a las drogas. "No tomo metanfetamina, nunca lo he hecho, me gusta dormir demasiado. Solía tener un problema con la bebida y pero ahora ya no", aclaró.

El cuidador tuvo problemas con la justicia y se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol a principios de de este año, pero nunca apareció en su audiencia de sentencia. Desde entonces, se ha emitido una orden de arresto contra él.

Tiger King tendrá una continuación en Netflix. La plataforma ha confirmado que habrá una segunda temporada de la exitosa producción, aunque Baskin ya ha adelantado que no participará.