Celeste, la serie inspirada en el caso Shakira, ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Celeste, la nueva miniserie creada por Diego San José (8 apellidos vascos, Vota Juan) que se inspira libremente en el ya archivado caso de evasión fiscal en el que estuvo implicada Shakira, ya tiene fecha de estreno. Ahora, en el marco del Festival de San Sebastián, la ficción protagonizada por Carmen Machi como una inspectora de Hacienda a la caza de una artista latinoamericana que burla el control impositivo del Estado, ha anunciado que llegará a Movistar Plus+ el próximo mes de noviembre.

Celeste, que constará de seis episodios de 30 minutos cada uno, se presentó en la sección Velódromo de la 72ª edición del certamen. Allí, los actores principales de la serie, Machi, Manolo Solo y Andrea Bayardo, acompañados de San José y también de Elena Trapé, directora de la serie, asistieron a la proyección de la ficción ante 3.000 espectadores.

🎬 ¡Ya está aquí el teaser de #Celeste!



Una inspectora de la Agencia Tributaria (Carmen Machi) se enfrenta a su caso más importante cuando está al borde de la jubilación: demostrar que #Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. pic.twitter.com/huGcccSrsI — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) July 11, 2024

"Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos.

Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos.

Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno", reza la sinopsis oficial de la serie.

El reparto del proyecto lo componen, además de Machi, Solo y Bayardo, Antonio Durán, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero, Marc Soler y Gary Anthony Stennette.

Celeste es una ficción original de Movistar Plus+ en coproducción con 100 Balas. La producción ejecutiva de la serie corre a cargo de Fran Araújo de Movistar Plus+, y de Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y San José de The Mediapro Studio.