Javier Cámara y Diego San José, juntos de nuevo en Yakarta, que finaliza su rodaje

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Yakarta, la nueva serie de Movistar Plus+ creada por Diego San José (Celeste), ya ha finalizado su rodaje. Protagonizada por Javier Cámara (Rapa) y Carla Quílez (La maternal), la ficción sigue a Joserra, un desilusionado profesor de educación física y exjugador olímpico de bádminton que conocerá a una talentosa adolescente con la que intentará reverdecer llegar al torneo de Yakarta.

En esta ocasión San José cambia las oficinas de Hacienda por los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se celebran en ciudades de provincia como Totana, Ponferrada o Torrelavega y que, en palabras del guionista, "se juegan en polideportivos feos y sin público en las gradas".

"Yakarta es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana", expresa el creador de Vota Juan.

Para ello vuelve a contar con Elena Trapé como directora, con quien ya trabajó en Celeste. La directora adelantó pequeños detalles de la serie: "Sus protagonistas son un hombre adulto y una adolescente que tienen el bádminton como elemento en común. Pero, sobre todo, comparten la herida del abandono, del fracaso, de no tener adónde ir, de estar huérfanos de afectos", lo que parece indicar que cada uno de los personajes van a tener un pasado complicado y que van a ayudarse mutuamente.

El rodaje de Yakarta ha tenido lugar principalmente en localizaciones de la Comunidad de Madrid, además de Toledo y Santa Cruz de Tenerife. "José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida.

Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia", reza la sinopsis oficial de la serie.

Quílez y Cámara, que también va a dirigir algún capítulo como ya hizo en Rapa, encabezan el elenco de Yakarta compuesto por David Lorente (No me gusta conducir), Pilar Gómez (Poquita fe), Marina Guerola (Los destellos) y Anna Alarcón (Los años nuevos) entre otros. El guion corre a cargo de Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro. Yakarta es una serie original Movistar Plus+ y producida por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Buendía Estudios Canarias.