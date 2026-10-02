Canal Cocina celebra los ocho platos más emblemáticos del país en Los grandes de España

Canal Cocina estrena Los grandes de España, un viaje por la historia de los platos más emblemáticos del país - AMC

MADRID 2, (CulturaOcio)

Canal Cocina estrena este lunes 5 de octubre a las 20:30 horas su nuevo programa original Los grandes de España. Esta producción de ocho entregas recorre la historia, los secretos y el origen popular de ocho de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, desde la paella valenciana hasta el eterno debate de la tortilla de patata.

A través de un viaje por restaurantes centenarios, casas de comidas, mercados, huertas y lonjas, el programa profundizará en recetas indispensables como la fabada asturiana, el pulpo a feira, el bacalao al pil pil, las croquetas y el salmorejo. Cada capítulo se trasladará al lugar de origen de cada plato para descubrir cómo nacieron de la cocina tradicional y popular hasta ganarse un hueco en la alta cocina sin perder su esencia.

Para reconstruir la trayectoria de este patrimonio culinario, la producción reúne a destacados expertos del sector, entre los que figuran el presidente de la Real Academia de Gastronomía Luis Suárez de Lezo, el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía Rogelio Enríquez, los críticos y especialistas Mikel Zeberio y Cuchita Lluch, el chef Francis Paniego y Mandi Ciriza, directora general de Canal Cocina. Junto a ellos, cocineros, productores y familias locales compartirán las técnicas y secretos heredados generación tras generación.

El recorrido de la serie abarcará paradas de gran relevancia culinaria. En Madrid visitará templos como La Bola, Lhardy, Malacatín o la Cruz Blanca de Vallecas; en Valencia se adentrará en la Albufera, Casa Carmela y Bon Aire; mientras que en Asturias pasará por Casa Gerardo y Casa Fermín.

Además, la producción analizará la evolución contemporánea del salmorejo en Córdoba, el viaje del pulpo en Galicia, el arte de las croquetas en Echaurren y los secretos del bacalao en el País Vasco, sin olvidar un recorrido por Madrid, Barcelona y Betanzos para analizar las distintas versiones de la tortilla de patata.

Este lanzamiento se encuentra dentro de Es nuestro. Es español, el proyecto anual de Canal Cocina que a lo largo de todo 2026 emitirá más de 100 horas de programación propia para poner en valor la gastronomía nacional, el producto local y el trabajo de los productores españoles.