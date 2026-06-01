Canal Cocina lanza El Puchero, su plataforma de streaming dedicada a la cocina popular

Canal Cocina lanza El Puchero, servicio de streaming dedicado a la cocina popular - AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Llega El Puchero, el nuevo servicio de streaming de Canal Cocina. Esta nueva plataforma, dedicada a la cocina del día a día y los amantes de las recetas más tradicionales estará disponible en Prime Video y aterriza con un catálogo de más de 300 programas y 200 horas de contenido.

Cocinamos contigo con Sergio Fernandez, Pescados y mariscos de Pepe Solla, Bollería de siempre de Rocío Arroyo, De Cuchara con Rosa Pertierra y Al grano de Urrechu son algunos de los programas que podrán verse a la carta en El Puchero de Canal Cocina. Espacios centrados en alimentos y recetas típicas de la tradición culinaria española que, avanza AMC Channels, irán apliándose cada mes hasta alcanzar los más de 2000 episodios disponibles.

El catálogo de El Puchero de Canal Cocina contendrá inicialmente seis categorías: Novedades, Para todos, Cocina fácil, Cocina tradicional, Recomendamos y Dulces.

MÁS PROGRAMACIÓN

Uno de los títulos destacados con los que El Puchero de Canal Cocina destapa sus primeras esencias y sabores es Cocinamos Contigo, donde un equipo, liderado por el cocinero Sergio Fernández, recorre ciudades españolas en búsqueda de personas que compartan sus secretos de cocina. Secretos que el propio Fernández aplicará más tarde, de vuelta en el plató, cuando trate de replicar las recetas para elaborar platos que representarán la variedad gastronómica de las distintas ciudades del país.

Pepe Solla, estrella Michelín, también será otro de los protagonistas de El Puchero de Canal Cocina, con Pescados y mariscos, serie en la que anima al público a sacar partido de la materia prima nacional. El chef explorará las diferentes formas de cocinado y presentación de estos productos, proponiendo distintas recetas.

También estará disponible El toque de Samantha, espacio presentado por la reconocida Samantha Vallejo-Nágera, que elabora recetas prácticas y creativas. Además, la chef propone trucos para personalizar el menú, presentar las elaboraciones y decorar la mesa.

El programa presentado por Julius Bienert, cocinero y presentador de televisión, Los 22 minutos de Julius, es otra de las joyas del catálogo. En menos de media hora de duración, el chef muestra opciones sencillas y deliciosas para preparar en tiempo récord.

Y UN TOQUE DULCE

El Puchero también se atreve con recetas preparadas para endulzar el paladar a través de programas centrados en repostería, como La Bollería de siempre, con la profesora de cocina y repostería Rocío Arroyo, que descubre dulces manjares típicos de la gastronomía española.

Este contenido, que irá variando y adaptándose al añadir programas, ya está disponible en Amazon Video, con un coste de 1,99 euros al mes.