La campaña de The Witcher a favor de Henry Cavill que ha cabreado a los fans: "Cero respeto por Liam Hemsworth"

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ya ha confirmado la temporada 4 de The Witcher, que llegará con un gran cambio: Henry Cavill abandonará la serie y Liam Hemsworth asumirá el rol de Geralt de Rivia. Por el momento, los fans están disfrutando de la recién estrenada tercera entrega, que ha sido protagonista de una polémica campaña por parte de la plataforma de streaming.

Netflix ha lanzado una campaña en la que se puede leer "sí, él todavía es Geralt en la temporada 3 de The Witcher", dejando claro que en la entrega, Cavill aún no ha sido sustituido por Hemsworth.

Just in case you need a reminder. pic.twitter.com/bvV0hYjymU — The Witcher (@witchernetflix) July 3, 2023

Ha habido rumores de tensión y diferencias creativas entre Cavill y los showrunners de The Witcher, aunque no se ha revelado el verdadero motivo de su salida. Lo que parece claro es que este cambio de actores no estaba planeado desde el inicio, un contratiempo que ha obligado a Netflix a buscar un sustituto y que, a juzgar por la campaña publicitaria, la plataforma no sabe cómo vender a sus suscriptores.

De hecho, la campaña publicitaria ha dado mucho que hablar en Twitter, especialmente entre los fans de Hemsworth. "Esto solo muestra cero respeto por Liam Hemsworth. Tirándole mierda a él. Absolutamente fuera de tono", escribió un usuario.

This just shows ZERO respect to Liam Hemsworth. Absolutely shitting on him. Absolutely tone deaf stuff. — Miikori (@Miikori) July 4, 2023

"Si yo fuera Liam Hemsworth y viera esto, lloraría mucho", confesó otro fan.

if i was Liam Hemsworth and i saw this i would cry so bad https://t.co/VjEAzzeK6Y — LeBluesky Triller Moth (@legotrillermoth) July 6, 2023

"¿Tenéis que hacer que esto sea aún más raro para Liam Hemsworth?", reza otro post.

"No me creo que esto sea real. Esto tiene que significar que los números iniciales son malos. Esto es vender por completo a Liam Hemsworth", lamentó otro espectador.

I can’t believe this is real, holy shit



A) this has to mean initial watch numbers are bad

B) this is absolutely throwing Liam Hemsworth straight under a bus https://t.co/bIMRwbDrJg — Paul Tassi (@PaulTassi) July 4, 2023

"Nada sin Henry Cavill, y ellos lo saben", opinó otro tuitero.

nothing without henry cavill, and they know it. https://t.co/ua7r1pDI7K — 🖕🏾james gunn (@witchersigns) July 3, 2023

"Me pregunto cómo promocionará Netflix la temporada 4. Él ya no es The Witcher, pero por favor, por favor, vedla igualmente", bromeó otro usuario.

#HenryCavill

Lol, I wonder how Netflix will promote season 4.



"He's no longer the Witcher, but please, please watch anyway🥺" https://t.co/XbhBS81417 — Sharis 🏴‍☠️ (@Sharriska) July 7, 2023

"Esto es vergonzoso. Todo lo que hace es decirle a la gente que la temporada 4 va a apestar y que no tenéis fe en el recast. Me hace sentir mal por Liam Hemsworth. Está en una situación imposible, entre fans que no quieren un nuevo Geralt y una serie que aparentemente tampoco", analizó un internauta.

This is embarassing as hell. All this does is tell people that s4 is going to suck and you have no faith in your recasting. Makes me feel bad for Liam Hemsworth. He's in an impossible situation, between fans who don't want a new Geralt and a show that apparently doesn't either. https://t.co/OSfJVy24Nd — Black Abby Blackwood (@QueenSansasFury) July 4, 2023

Netflix anunció a finales de 2022 que la temporada 3 de The Witcher sería la última para Cavill y que Hemsworth tomaría el relevo en futuras entregas. "Tenemos un plan genial para presentar a nuestro nuevo Geralt y para nuestra nueva visión de Geralt con Liam. No voy a profundizar en esas ideas porque sería un gran spoiler, pero también se acerca mucho a las ideas que están profundamente arraigadas en los libros, especialmente en el quinto libro", ha adelantado el productor Steve Gaub.