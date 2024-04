Kevin Costner rompe su silencio sobre John Dutton y el final de Yellowstone

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

La producción de Yellowstone ha estado en pausa durante más de un año y la segunda mitad de su última temporada ni siquiera ha comenzado a filmarse. El showrunner Taylor Sheridan y Kevin Costner tuvieron diferencias en el set, y, en un principio, su personaje, John Dutton, había quedado fuera del final de la ficción. Tras los rumores sobre un posible regreso de Costner, el actor ha roto su silencio y ha hablado de su futuro en Yellowstone.

En una entrevista con Entertainment Tonight le preguntaron a Costner si volvería a la serie. "Me gustaría poder hacerlo, pero no hemos podido", declaró. "Pensé que iba a hacer siete temporadas, pero ahora mismo estamos en cinco. Tienen muchas series diferentes en marcha. Quizás lo haga. Quizás esto vuelva a mí. Si es así y me siento realmente cómodo, me encantaría hacerlo", añadió.

Además, el intérprete confesó que tiene su propia idea de cómo acabará la serie para su personaje. "He tenido mi propia fantasía sobre cómo podría ser, pero eso es cosa de Taylor. Se lo dije hace un tiempo. Tenía pensamientos sobre cómo podría suceder, pero veremos", afirmó.

Si bien Yellowstone no ha anunciado una fecha de inicio de producción, se espera que el rodaje comience pronto y los guiones ya están escritos.

Puck informó anteriormente que "incluso aunque Costner reduzca significativamente sus demandas financieras y de compromiso de tiempo, es posible que Sheridan no quiera molestarse en reabrir sus guiones ya terminados para dar cabida a una despedida para John Dutton", cerrando así la puerta al regreso del actor. Aunque aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento, se espera que los nuevos episodios de Yellowstone lleguen en noviembre.