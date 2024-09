La secuela de Yellowstone, The Agency y otra serie sobre el caso Sancho, entre las novedades de Skyshowtime

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Skyshowtime ha adelantado los próximos proyectos más destacados que llegarán a la plataforma. Una selección de series entre las que se encuentran la secuela de Yellowstone, el thriller político protagonizado por Michael Fassbender The Agency y una nueva serie documental sobre el caso de Daniel Sancho, Receta para un asesinato. También hay espacio para el cine con la llegada a servicio de streaming de taquillazos como Amigos imaginarios, Kung Fu Panda 4, Un lugar tranquilo: Día 1 y El Especialista.

El catálogo de series creadas por Taylor Sheridan tendrá una nueva incorporación en la plataforma, ya que esta ha confirmado que The Madison, la secuela de Yellowstone protagonizada por Michelle Pfeiffer, legará próximamente al servicio de streaming.

La segunda temporada la precuela de Yellowstone, 1923, protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, se estrenará próximamente en Skyshowtime. Además, los seguidores de la franquicia podrán disfrutar a su vez de Yellowstone 150, un nuevo documental con Kevin Costner que explora el Parque Nacional que da nombre a la popular serie e investiga los acontecimientos que condujeron a su preservación.

Otra de los estrenos de la plataforma será la tercera entrega de Star Trek: Strange New Worlds, la serie de la franquicia de ciencia ficción basada en los años en los que el capitán Christopher Pike llevó el timón del U.S.S. Enterprise.

Una de las principales apuestas de la plataroma es The Agency (La Agencia), un thriller político de 10 episodios producido por George Clooney y protagonizado por Michael Fassbender, Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro y Katherine Waterston que llegará próximamente a Skyshowtime. Basada en el exitoso drama francés Le Bureau des Légendes, la serie sigue a Martian, un agente encubierto de la CIA, al que se le ordena abandonar su vida secreta y regresar a una comisaría de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece, el romance se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a su corazón, lanzando a ambos a un juego mortal de intriga y espionaje internacional.

Otra de las principales novedades del servicio de streaming Lockerbie: A Search for Truth, una serie limitada de cinco episodios basada en el desastre de Lockerbie de 1988, en el que 259 pasajeros y miembros de la tripulación murieron. Tras el desastre y la muerte de su hija Flora, el Dr. Jim Swire, interpretado por Colin Firth, es nombrado portavoz de las familias británicas de las víctimas, que se han unido para exigir verdad y justicia. Viajando a través de continentes y divisiones políticas, el protagonista se embarca en un viaje implacable que no sólo pone en peligro su estabilidad, su familia y su vida, sino que anula por completo su confianza en el sistema judicial.

Entre las nuevas producciones originales de SkyShowtime destaca la serie documental Receta para un asesinato, una producción de cinco episodios de José Gómez que narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho. El documental se une a una cohorte de títulos locales ya anunciados que se estrenarán en el servicio de streaming, entre los que se incluyen Mamen Mayo, Schmeichel, Langer y Sleboda.

Otra de las novedades que Skyshowtime ha presentado es Happy Face, una producción inspirada en la historia real de Melissa Moore, en el podcast homónimo y en la autobiografía Shattered Silence. Dennis Quaid, interpreta al asesino en serie conocido como Happy Face por las caritas sonrientes que dibujaba en las pruebas en las que alardeaba de sus crímenes.

Skyshowtime ampliará su catálogo con Fight Night: The Million Dollar Heist, una ficción protagonizada por Kevin Hart, Samuel L Jackson, Taraji P. Henson, Don Cheadle, y Terrence Howard. Basada en el aclamado podcast de true crime de iHeart, la serie sigue la historia de cómo un robo a mano armada la noche del histórico combate de Muhammad Ali en 1970 cambió no sólo la vida de un hombre, sino que transformó Atlanta en la 'Meca Negra'.

Próximamente, la continuación de New Blood, Dexter: Resurrection, aterrizará en el servicio de streaming, y estará nuevamente protagonizada por Michael C. Hall, además de la anunciada precuela Dexter: Original Sin (Dexter: Pecado Original). También llegarán a la plataforma Teacup, Hysteria! y Sweetpea, una retorcida historia sobre la ira protagonizada por Ella Purnell.

Además de los títulos anteriores, SkyShowtime ha anunciado una batería películas taquilleras y de estreno, entre las que se encuentran los favoritos familiares: Amigos imaginarios y Kung Fu Panda 4, así como Abigail, Un lugar tranquilo: Día 1, Back to Black, Our Son y El Especialista.

El reality también tendrá cabida dentro del catálogo de SkyShowtime con la llegada de Below Deck (Bajo Cubierta), Catfish: The TV Show (Catfish: mentiras en la red), Ex on the Beach (La venganza de los ex), Keeping Up with The Kardashians, Million Dollar Listing - Los Ángeles y Nueva York, y series seleccionadas de la franquicia The Real Housewives, MTV Cribs, la franquicia Teen Mom, Top Chef y Vanderpump Rules.

"Desde icónicos talentos de Hollywood a innovadores originales locales, SkyShowtime se enorgullece de ser el hogar de historias atractivas que resuenan con nuestros suscriptores en Europa. Seguimos ampliando nuestra oferta con series imprescindibles como Lockerbie: A Search for Truth y The Agency, junto con emocionantes spin-offs y series favoritas de los fans. También nos complace anunciar la expansión del universo Yellowstone con The Madison, Yellowstone 150 y la segunda temporada de 1923", ha dicho Kai Finke, el Chief Content Officer de SkyShowtime.

"Además, estamos encantados de reforzar nuestra oferta de títulos locales con un emocionante documental de true crime procedente de España, Receta para un asesinato, que se une a una selección de originales locales que encarna a la perfección nuestro compromiso de ofrecer entretenimiento de primera clase a nuestra audiencia", añadió.